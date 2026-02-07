Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightമ​ല​ർ​വാ​ടി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 Feb 2026 7:24 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Feb 2026 7:24 AM IST

    മ​ല​ർ​വാ​ടി ‘മ​ഴ​വി​ല്ല്’ ചി​ത്ര​ര​ച​ന മ​ത്സ​രം ഇ​ന്ന് മു​ത​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ല​ർ​വാ​ടി ‘മ​ഴ​വി​ല്ല്’ ചി​ത്ര​ര​ച​ന മ​ത്സ​രം ഇ​ന്ന് മു​ത​ൽ
    cancel
    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി മ​ല​ർ​വാ​ടി ബാ​ല​സം​ഘം വെ​സ്​​റ്റേ​ൺ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘മ​ഴ​വി​ല്ല്’ ബാ​ല ചി​ത്ര​ര​ച​നാ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്ക​മാ​കും. ഇന്ന് മു​ത​ൽ 13 വ​രെ ജി​ദ്ദ, മ​ക്ക, ത​ബൂ​ക്ക്, യാം​ബു, ഖ​മീ​സ് മു​ശൈ​ത്ത് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ്​ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ഇന്ന് വൈ​കി​ട്ട് നാ​ല്​ മു​ത​ൽ ആ​റു വ​രെ അ​സീ​സി​യ്യ ദൗ​ഹ​ത്തു​ൽ ഉ​ലൂം ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ, ശ​റ​ഫി​യ്യ ഇ​മാം അ​ൽ ബു​ഖാ​രി ഇ​ൻ​സ്​​റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട്​ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നടക്കും. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ്രാ​യ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് ബ​ഡ്സ്, കി​ഡ്സ്, സ​ബ്​ ജൂ​നി​യ​ർ, ജൂ​നി​യ​ർ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നാ​ല്​ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:malarvadipainting competitionssaudinewsgulf news malayalam
    News Summary - Malarvadi 'mazhavillu' Painting Competition begins today
    Similar News
    Next Story
    X