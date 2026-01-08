തബൂക്കിൽ ‘മലർവാടി കലാരവം 2026’ നാളെ

Begin typing your search above and press return to search.
    8 Jan 2026 8:42 AM IST
    മ​ല​ർ​വാ​ടി ത​ബൂ​ക്ക് മു​ഖ്യ രക്ഷാ​ധി​കാ​രി സി​റാ​ജ് എ​റ​ണാ​കു​ളം, മ​ല​ർ​വാ​ടി ഗേ​ൾ​സ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ഹൈ​ഫ സി​റാ​ജ്, പ്രോ​ഗ്രാം

    ക​മ്മ​റ്റി പ്ര​തി​നി​ധി അ​സ് ല​ഹ് ക​ക്കോ​ടി എ​ന്നി​വ​ർ

    Listen to this Article

    ത​ബൂ​ക്ക്: കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സ​ർ​ഗ​ശേ​ഷി​ക​ൾ പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി മ​ല​ർ​വാ​ടി ബാ​ല​സം​ഘം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ക​ലാ​ര​വം 2026’ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്​​ച ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ത​ബൂ​ക്കി​ലെ വി.​എ​ൽ.​എ​സ് റി​സോ​ർ​ട്ട് ആ​ൻ​ഡ് അ​രീ​ന​യി​ൽ വെ​ച്ച് ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​ന്ന്​ മു​ത​ൽ രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​ത് വ​രെ​യാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ക്കു​ക. 200ഓ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​മേ​ള​യി​ൽ 35ഓ​ളം വ്യ​ത്യ​സ്ത ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും. മൂ​ന്ന് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളാ​യി തി​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് മൂ​ന്ന് മെ​ന്റ​ർ​മാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച രീ​തി​യി​ലു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന​മാ​ണ് ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്ന​ത്.

    രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​ത് മ​ണി​ക്ക് ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മാ​പ​ന സം​ഗ​മ​വും സ​മ്മാ​ന​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങും ത​ബൂ​ക് ഫ​ഹ​ദ് ബി​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി അ​സി​സ്റ്റ​ൻ​റ് പ്ര​ഫ​സ​റും ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ത​ബൂ​ക് മാ​നേ​ജ്മെൻറ് ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​വു​മാ​യ ഡോ. ​ജ​യ​ശ്രീ ഹ​രീ​ഷ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. ത​ബൂ​ക്കി​ലെ വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും വി​വി​ധ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും.

    ക​ലാ​ര​വ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള എ​ല്ലാ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഫ​ൻ​സി സി​റാ​ജ് അ​റി​യി​ച്ചു. ത​ബൂ​ക്കി​ലെ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​ര​മാ​യ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ന് ക​രു​ത്തു പ​ക​രു​ന്ന വേ​ദി​യാ​കും ക​ലാ​ര​വം എ​ന്ന് മ​ല​ർ​വാ​ടി ത​ബൂ​ക്ക് മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സി​റാ​ജ് എ​റ​ണാ​കു​ളം പ​റ​ഞ്ഞു.

