    ‘മ​ല​ർ​വാ​ടി ക​ലാ​ര​വം 2026’ സ​മാ​പി​ച്ചു

    ‘മ​ല​ർ​വാ​ടി ക​ലാ​ര​വം 2026’ സ​മാ​പി​ച്ചു
    'മ​ല​ർ​വാ​ടി ക​ലാ​ര​വം 2026' ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെടുത്തവർ

    'മ​ല​ർ​വാ​ടി ക​ലാ​ര​വം 2026' സ​മാ​പ​നം ഡോ. ​ജ​യ​ശ്രീ ഹ​രീ​ഷ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ത​ബൂ​ക്ക്: ക​ഠി​ന​മാ​യ ത​ണു​പ്പി​നെ വ​ക​ഞ്ഞു​മാ​റ്റി ത​ബൂ​ക്കി​ലെ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘മ​ല​ർ​വാ​ടി ക​ലാ​ര​വം 2026’ സ​ർ​ഗ​വി​സ്മ​യ​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ത്ത് സ​മാ​പി​ച്ചു. വി.​എ​ൽ.​എ​സ് റി​സോ​ർ​ട്ടി​ലെ ത​ണു​ത്ത കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യെ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​​ന്റെ ആ​വേ​ശം കൊ​ണ്ട് മ​റി​ക​ട​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ രാ​ത്രി വൈ​കു​വോ​ളം കാ​ണി​ക​ളെ വി​സ്മ​യി​പ്പി​ച്ചു. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ സം​ഘാ​ട​ന​ത്തെ അ​നു​സ്മ​രി​പ്പി​ക്കും വി​ധം തി​ക​ച്ചും ചി​ട്ട​യാ​യ രീ​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്.

    മൂ​ന്ന് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളാ​യി തി​രി​ഞ്ഞ് ന​ട​ന്ന വാ​ശി​യേ​റി​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​മീ​ന​ത്ത് ഇ​ർ​ഫി​ല സാ​ജി​ദ് മെ​ന്റ​റാ​യ ‘ഡാ​സ്ലിം​ഗ് സ്റ്റാ​ർ​സ്’ കി​രീ​ടം ചൂ​ടി. ഷി​ഫ്ന സാ​ബി​ക്കി​​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ‘റൈ​സി​ങ് സ്റ്റാ​ർ​സ്’ ഒ​ന്നാം റ​ണ്ണ​റ​പ്പാ​യും സാ​ജി​ദ അ​ലി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ‘ബ്രൈ​റ്റ് സ്റ്റാ​ർ​സ്’ ര​ണ്ടാം റ​ണ്ണ​റ​പ്പാ​യും ഫി​നി​ഷ് ചെ​യ്തു.

    ചി​ത്ര​ര​ച​ന, ഫാ​ൻ​സി ഡ്ര​സ്, മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട്, നാ​ട​ൻ​പാ​ട്ട്, മോ​ണോ ആ​ക്ട്, പ്ര​സം​ഗം, സി​നി​മാ​റ്റി​ക് ഡാ​ൻ​സ്, നാ​ടോ​ടി നൃ​ത്തം തു​ട​ങ്ങി​യ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും, ഒ​പ്പ​ന, നാ​ട​കം, മൈം, ​ടാ​ബ്ലോ തു​ട​ങ്ങി​യ ഗ്രൂ​പ്പ് ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​ത്. സ​മ​കാ​ലി​ക സാ​മൂ​ഹി​ക സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു നാ​ട​കം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സ്റ്റേ​ജ് ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ക​ലാ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ത​ന്നെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ ഫു​ഡ് സ്റ്റാ​ൾ മ​ത്സ​രം ക​ലാ​ര​വ​ത്തി​ന് ഉ​ത്സ​വ​പ്ര​തീ​തി പ​ക​ർ​ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ത​ന​ത് രു​ചി​ക​ൾ മു​ത​ൽ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ വ​രെ വീ​ട്ട​മ്മ​മാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ്റ്റാ​ളു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ത​ബൂ​ക്കി​ലെ ക​ഠി​ന​മാ​യ ശൈ​ത്യ​ത്തി​ൽ ഈ ​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് പു​തി​യൊ​രു അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി മാ​റി.

    രാ​ത്രി വൈ​കി ന​ട​ന്ന സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം ഫ​ഹ​ദ് ബി​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് പ്ര​ഫ​സ​റും ത​ബൂ​ക്ക് ഐ.​ഐ.​എ​സ് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​വു​മാ​യ ഡോ. ​ജ​യ​ശ്രീ ഹ​രീ​ഷ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മ​ല​ർ​വാ​ടി ത​ബൂ​ക്ക് മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സി​റാ​ജ് എ​റ​ണാ​കു​ളം അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. 'ന​ല്ല നാ​ളേ​ക്ക്, ന​ല്ല കൂ​ട്ട്' എ​ന്ന മ​ല​ർ​വാ​ടി​യു​ടെ സ​ന്ദേ​ശം അ​ദ്ദേ​ഹം കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി.

    വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​ക​ൾ ഡോ. ​ജ​യ​ശ്രീ ഹ​രീ​ഷ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ഫ​സ​ൽ എ​ട​പ്പ​റ്റ (കെ.​എം.​സി.​സി), ലാ​ലു ശൂ​ര​നാ​ട് (ഒ.​ഐ.​സി.​സി), ഉ​ബൈ​സ് (മാ​സ്) എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. നാ​ദി​യ സ്വാ​ഗ​ത​വും മ​ല​ർ​വാ​ടി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഫ​ൻ​സി സി​റാ​ജ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഷി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ, ഷാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സം​ഘം നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്ത് വ​ള​രു​ന്ന ത​ല​മു​റ​ക്ക് കേ​ര​ള​ത്തി​െൻറ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​കം തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നും മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ​യോ​ടു​ള്ള താ​ല്പ​ര്യം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും ക​ലോ​ത്സ​വം വ​ലി​യൊ​രു വേ​ദി​യാ​യി മാ​റി.

