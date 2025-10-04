Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 4 Oct 2025 9:31 AM IST
    date_range 4 Oct 2025 9:31 AM IST

    'പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ നീ​തി​യു​ടെ സാ​ക്ഷ്യം'; മ​ല​ർ​വാ​ടി സം​ഗ​മം

    പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ നീ​തി​യു​ടെ സാ​ക്ഷ്യം; മ​ല​ർ​വാ​ടി സം​ഗ​മം
    അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ: 'പ്ര​വാ​ച​ക​ൻ നീ​തി​യു​ടെ സാ​ക്ഷ്യം' ത​ല​ക്കെ​ട്ടി​ൽ മ​ല​ർ​വാ​ടി അ​ൽ ഖോ​ബാ​ർ ഘ​ട​കം ഒ​ത്തു​കൂ​ടി. മ​ല​ർ​വാ​ടി കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ക​ഥ, സ​ന്ദേ​ശം, പ്ര​സം​ഗം, സം​ഘ ഗാ​നം, പാ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പ​രി​പാ​ടി​യെ ഹൃ​ദ്യ​മാ​ക്കി. ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം മ​ല​ർ​വാ​ടി റി​സോ​ർ​സ് പേ​ഴ്സ​ൻ ഹ​ന്ന​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ റ​മ​ദാ​നി​ൽ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. 50ഓ​ളം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​ടി. അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ​രി​പാ​ടി നാ​ദി​റ​യും സ​മ്മാ​ന വി​ത​ര​ണം ഇ​ർ​ഫാ​ന ഷ​ജീ​റും നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. നി​സാ​ർ, ഷ​ജീ​ർ, അ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, മ​ൻ​സൂ​ർ, ആ​ദി​ല, സൈ​റ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    News Summary - Malarvadi gathering
