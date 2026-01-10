Begin typing your search above and press return to search.
    മ​ല​പ്പു​റം പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി സ്വ​ദേ​ശി ജി​ദ്ദ​യി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി

    മ​ല​പ്പു​റം പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി സ്വ​ദേ​ശി ജി​ദ്ദ​യി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി
    ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ് ചോ​ണാ​രി

    ജി​ദ്ദ: ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​ത്തെ​തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ല​പ്പു​റം പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി അ​രി​യ​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ജി​ദ്ദ​യി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി.ദ​നൂ​ബ് സൂ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ഡ്രൈ​വ​ർ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന ഷാ​ഹു​ൽ ഹ​മീ​ദ് ചോ​ണാ​രി (56) ആ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​മു​ണ്ടാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ജി​ദാ​നി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലി​രി​ക്കെ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച്ച രാ​വി​ലെ എ​​ട്ടോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ര​ണം. ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ സ​ഫ ഏ​രി​യ​ക്ക് കീ​ഴി​ലു​ള്ള സ​ഫ ര​ണ്ട് യൂ​നി​റ്റ് അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു. പി​താ​വ്: മു​ഹ​മ്മ​ദ്, മാ​താ​വ്: ബീ​ഫാ​ത്തി​മ, ഭാ​ര്യ: ജ​മീ​ല. പ​രേ​ത​ന് ര​ണ്ട് പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളും ഒ​രു ആ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​മു​ണ്ട്. മ​ക​ൻ അ​ജ്‌​നാ​സ് ഇ​പ്പോ​ൾ ജി​ദ്ദ​യി​ലു​ണ്ട്. മ​ര​ണാ​ന്ത​ര ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്.

    TAGS:Death NewsSaudi NewsMalapuram nativeJeddah
    News Summary - Malapuram Parappannagadi native dies in Jeddah
