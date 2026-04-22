Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 April 2026 10:35 AM IST
    Updated On
    date_range 22 April 2026 10:35 AM IST

    ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ശി​ൽ​പി​ക്ക് ആ​ദ​ര​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് മ​ല​പ്പു​റം ഒ.​ഐ.​സി.​സി;അം​ബേ​ദ്ക​ർ ജ​യ​ന്തി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    ജി​ദ്ദ ഒ ​ഐ.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഡോ. ​ബി.​ആ​ർ. അം​ബേ​ദ്ക​ർ ജ​യ​ന്തി ദി​നാ​ച​ര​ണ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    ജി​ദ്ദ: ഭാ​ര​ത​ത്തി​െൻറ ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ ശി​ൽ​പി ഡോ. ​ബി.​ആ​ർ. അം​ബേ​ദ്ക​റി​െൻറ 135-ാം ജ​യ​ന്തി ദി​നാ​ച​ര​ണം ജി​ദ്ദ ഒ.​ഐ.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഷ​റ​ഫി​യ​യി​ലെ ജി​ല്ലാ ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫീ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങ് പ്രി​ൻ​സാ​ദ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. അ​സീ​സ് ലാ​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.​ഒ​രു മി​നി​റ്റ് മൗ​നാ​ച​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അം​ബേ​ദ്ക​ർ ചി​ത്ര​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ പു​ഷ്പാ​ർ​ച്ച​ന ന​ട​ത്തി.

    ആ​ധു​നി​ക ലോ​ക​ത്ത് അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്ത​പ്പെ​ട്ട ജ​ന​ത​യ്ക്ക് അം​ബേ​ദ്ക​റു​ടെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ വി​ല​മ​തി​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത​താ​ണെ​ന്നും സാ​മൂ​ഹി​ക നീ​തി, സ​മ​ത്വം, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച ചി​ന്ത​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ന​ത്തെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ഏ​റെ പ്ര​സ​ക്തി​യു​ണ്ടെ​ന്നും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. ക​മാ​ൽ ക​ള​പ്പാ​ട​ൻ ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.​

    സം​ഘ​ട​ന​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ക​ബീ​ർ ഓ​മാ​നൂ​രി​നെ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഇ​ൻ ചാ​ർ​ജ് അ​സീ​സ് ലാ​ക്ക​ൽ ഷാ​ൾ അ​ണി​യി​ച്ച് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​വ​ച​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​െൻറ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഏ​ഷ്യ​ൻ വാ​ച്ച് പ്ര​തി​നി​ധി സു​ൽ​ഫി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ജി​ദ്ദ റീ​ജ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ലി ബാ​പ്പു കു​റു​ക​ത്താ​ണി, ഇ.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, നാ​സ​ർ സൈ​ൻ, ഷം​സു​ദ്ധീ​ൻ വേ​ങ്ങൂ​ർ, ഫ​സ​ലു​ല്ല വെ​ള്ളു​വ​മ്പാ​ലി, ഗ​ഫൂ​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ, അ​ന​സ്‌ തു​വ്വൂ​ർ, ഉ​സ്മാ​ൻ മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ, സാ​ദി​ഖ​ലി പു​ല്ലം​ങ്കോ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് പി.​കെ. നാ​ദി​ർ​ഷാ, ന​വാ​ബ് (കു​ട്ടി​ക്ക) എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. യു.​എം. ഹു​സ്സൈ​ൻ മ​ല​പ്പു​റം സ്വാ​ഗ​ത​വും സാ​ജു റി​യാ​സ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:jiddhaAmbedkar JayanticelebratedMalappuram OICC
    News Summary - Malappuram OICC celebrates Ambedkar Jayanti by paying homage to the architect of the constitution
    X