Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 10:52 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 10:52 PM IST

    25 വർഷത്തിന് ശേഷം നാട്ടിൽ പോവാനിരുന്ന മലപ്പുറം സ്വദേശി റിയാദിൽ മരിച്ചു

    25 വർഷത്തിന് ശേഷം നാട്ടിൽ പോവാനിരുന്ന മലപ്പുറം സ്വദേശി റിയാദിൽ മരിച്ചു
    സോമ സുന്ദരൻ

    

    റിയാദ്: മലപ്പുറം തിരൂരങ്ങാടി കരിപറമ്പ് സ്വദേശി സോമ സുന്ദരൻ (65) റിയാദ് സുലൈയിൽ താമസസ്ഥലത്ത് മരിച്ചു. 38 വർഷമായി പ്രവാസം തുടരുന്ന ഇദ്ദേഹം അവിവാഹിതനാണ്. 25 വർഷമായി നാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല. അടുത്തമാസം നാട്ടിൽ പോകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് മരണം.

    പരേതരായ നായാടി മന്നത്ത്, ദേവു എന്നിവരുടെ മകനാണ്. നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് സുഹൃത്ത് സലീലും സഹായത്തിനായി കെ.എം.സി.സി റിയാദ് വെൽഫെയർ വിങ് ചെയർമാൻ റഫീഖ് പുല്ലൂരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വെൽഫെയർ വളന്റിയർമാരും രംഗത്തുണ്ട്.

