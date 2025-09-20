25 വർഷത്തിന് ശേഷം നാട്ടിൽ പോവാനിരുന്ന മലപ്പുറം സ്വദേശി റിയാദിൽ മരിച്ചു

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 20 Sept 2025 10:52 PM IST
Updated Ondate_range 20 Sept 2025 10:52 PM IST
25 വർഷത്തിന് ശേഷം നാട്ടിൽ പോവാനിരുന്ന മലപ്പുറം സ്വദേശി റിയാദിൽ മരിച്ചുtext_fields
News Summary - Malappuram native who was about to return home after 25 years dies in Riyadh
റിയാദ്: മലപ്പുറം തിരൂരങ്ങാടി കരിപറമ്പ് സ്വദേശി സോമ സുന്ദരൻ (65) റിയാദ് സുലൈയിൽ താമസസ്ഥലത്ത് മരിച്ചു. 38 വർഷമായി പ്രവാസം തുടരുന്ന ഇദ്ദേഹം അവിവാഹിതനാണ്. 25 വർഷമായി നാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല. അടുത്തമാസം നാട്ടിൽ പോകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് മരണം.
പരേതരായ നായാടി മന്നത്ത്, ദേവു എന്നിവരുടെ മകനാണ്. നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് സുഹൃത്ത് സലീലും സഹായത്തിനായി കെ.എം.സി.സി റിയാദ് വെൽഫെയർ വിങ് ചെയർമാൻ റഫീഖ് പുല്ലൂരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വെൽഫെയർ വളന്റിയർമാരും രംഗത്തുണ്ട്.
