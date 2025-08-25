Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 9:02 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 9:02 AM IST

    ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം; മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി മ​ക്ക​യി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി

    ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​തം; മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി മ​ക്ക​യി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി
    മു​നീർ

    മ​ക്ക: ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ദേ​ശി മ​ക്ക​യി​ൽ മ​രി​ച്ചു. വേ​ങ്ങ​ര ഊ​ര​കം നെ​ല്ലി​പ്പ​റ​മ്പ് വെ​ങ്കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി ക​ണ്ണ​ൻ​തൊ​ടി മു​നീ​റാ​ണ് (46) മ​രി​ച്ച​ത്. നെ​ഞ്ചു​വേ​ദ​ന​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ക്ക അ​ൽ​നൂ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മ​ര​ണം.

    ഭാ​ര്യ​യും കു​ട്ടി​ക​ളും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക വി​സ​യി​ൽ മ​ക്ക​യി​ലു​ണ്ട്. പി​താ​വ്: ഈ​സ ഹാ​ജി ക​ണ്ണ​ൻ തൊ​ടി. ഭാ​ര്യ: ജം​ഷീ​റ അ​ഞ്ചു​ക​ണ്ട​ൻ, മ​ക്ക​ൾ: ആ​യി​ഷ ജ​ന്ന​ത്ത്, ആ​യി​ഷ മെ​ഹ്റി​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഹ​ദ്. ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി മൃ​ത​ദേ​ഹം മ​ക്ക​യി​ലെ ശ​രാ​യ മ​ഖ്ബ​റ​യി​ൽ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി.

