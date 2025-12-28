Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightമലപ്പുറം താനൂർ സ്വദേശി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 11:46 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 11:46 PM IST

    മലപ്പുറം താനൂർ സ്വദേശി സൗദിയിലെ അൽജൗഫിൽ മരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    മലപ്പുറം താനൂർ സ്വദേശി സൗദിയിലെ അൽജൗഫിൽ മരിച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    റിയാദ്: മലപ്പുറം താനൂർ സ്വദേശി തോട്ടുപുരക്കൽ മുഹമ്മദ് ജാഫർ (65) ഞായറാഴ്​ച രാവിലെ സൗദി വടക്കൻ പ്രവിശ്യയായ അൽജൗഫിലെ സകാകയിൽ ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിച്ചു. ശാരീരിക അസ്വസ്ഥകളെ തുടർന്ന് അൽജൗഫിലെ ഗവൺമെൻറ്​ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരിച്ചത്.

    പിതാവ്: മുഹമ്മദ് (പരേതൻ), മാതാവ്: ആയിഷകുട്ടി (പരേത), ഭാര്യ: ഉമ്മുഹാനത്ത്, മക്കൾ: ഹിസാന തസ്നിം, ഹംന, മറിയ, ജുമാന, മുഹമ്മദ്, അൽ അമീൻ.

    മൃതദേഹം സകാക്കയിൽ ഖബറടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികളുമായി അൽജൗഫ് കെ.എം.സി.സി ട്രഷററും വെൽഫെയർ വിങ് വളൻറിയറുമായ സൈദാലി വി.കെ പടി, റിയാദ് കെ.എം.സി.സി വെൽഫെയർ വിങ് ചെയർമാൻ റഫീഖ് പുല്ലൂർ, മലപ്പുറം ജില്ലാ വെൽഫെയർ വിങ് ജനറൽ കൺവീനർ റിയാസ് തിരൂർക്കാട് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അൽജൗഫ് കെ.എം.സി.സി സെക്രട്ടറി നൗഷാദ്, പ്രസിഡൻറ്​ സാകിർ ഫാറൂഖ് ബദരി, ജാഫർ വീമ്പൂർ എന്നിവർ രംഗത്തുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi ArabiaObituaryMalappuram
    News Summary - Malappuram native dies in Saudi Arabia
    Similar News
    Next Story
    X