Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 March 2026 3:25 PM IST
    Updated On
    date_range 12 March 2026 3:29 PM IST

    തബൂക്കിൽ റോഡ്​ മുറിച്ചുകടക്കുന്നതിനിടെ വാഹനമിടിച്ച്​ മലപ്പുറം സ്വദേശി മരിച്ചു

    തബൂക്കിൽ റോഡ്​ മുറിച്ചുകടക്കുന്നതിനിടെ വാഹനമിടിച്ച്​ മലപ്പുറം സ്വദേശി മരിച്ചു
    ഹുസൈൻ

    തബൂക്ക്: ജോലി കഴിഞ്ഞ്​ മടങ്ങുന്നതി​നിടെ വാഹനാപകടത്തിൽ മലയാളി യുവാവ്​ മരിച്ചു. മലപ്പുറം ചൂരക്കാവ് ചെറുകുളമ്പ് മഹല്ല് സ്വദേശി കളത്തിങ്ങൽ ഹുസൈൻ (34) ആണ് മരിച്ചത്. തബൂക്കിലെ ഷിഫയിൽ ഇന്ന്​ (വ്യാഴാഴ്​ച) പുലർച്ചെയായിരുന്നു അപകടം സംഭവിച്ചത്.

    തബൂക്കിലെ ബ്രോസ്​റ്റ്​ അതയബ് താസജ് ഗ്രൂപ്പിലെ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു ഹുസൈൻ. ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്നതിനിടെ സമീപത്തെ കടയിലേക്ക് പോകുവാൻ റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കവെ അമിതവേഗതയിൽ വന്ന വാഹനം ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിൽ ‘മാഞ്ഞുപ്പ’ എന്ന പേരിൽ സുപരിചിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

    പിതാവ്: പരേതനായ കളത്തിങ്ങൽ ഹംസ, മാതാവ്: ആച്ചൂട്ടി, ഭാര്യ: ഹിബ തസ്നീം. നിലവിൽ മൃതദേഹം തബൂക്കിലെ കിങ്​ ഖാലിദ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

