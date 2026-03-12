തബൂക്കിൽ റോഡ്​ മുറിച്ചുകടക്കുന്നതിനിടെ വാഹനമിടിച്ച്​ മലപ്പുറം സ്വദേശി മരിച്ചു

തബൂക്കിൽ റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുന്നതിനിടെ വാഹനമിടിച്ച് മലപ്പുറം സ്വദേശി മരിച്ചുtext_fields
തബൂക്ക്: ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്നതിനിടെ വാഹനാപകടത്തിൽ മലയാളി യുവാവ് മരിച്ചു. മലപ്പുറം ചൂരക്കാവ് ചെറുകുളമ്പ് മഹല്ല് സ്വദേശി കളത്തിങ്ങൽ ഹുസൈൻ (34) ആണ് മരിച്ചത്. തബൂക്കിലെ ഷിഫയിൽ ഇന്ന് (വ്യാഴാഴ്ച) പുലർച്ചെയായിരുന്നു അപകടം സംഭവിച്ചത്.
തബൂക്കിലെ ബ്രോസ്റ്റ് അതയബ് താസജ് ഗ്രൂപ്പിലെ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു ഹുസൈൻ. ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്നതിനിടെ സമീപത്തെ കടയിലേക്ക് പോകുവാൻ റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കവെ അമിതവേഗതയിൽ വന്ന വാഹനം ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിൽ ‘മാഞ്ഞുപ്പ’ എന്ന പേരിൽ സുപരിചിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
പിതാവ്: പരേതനായ കളത്തിങ്ങൽ ഹംസ, മാതാവ്: ആച്ചൂട്ടി, ഭാര്യ: ഹിബ തസ്നീം. നിലവിൽ മൃതദേഹം തബൂക്കിലെ കിങ് ഖാലിദ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
