    Posted On
    date_range 28 May 2026 8:01 AM IST
    Updated On
    date_range 28 May 2026 8:01 AM IST

    മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ‘മെഹന്ദി ഫെസ്​റ്റ്​ 2026’

    റിയാദ്: മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ (മിഅ) സംഘടിപ്പിച്ച ‘മെഹന്ദി ഫെസ്​റ്റ്​ 2026’ വൈവിധ്യമാർന്ന കലാപരിപാടികളോടെ മലസിലെ അൽവഫ ഷോല മാളിൽ അരങ്ങേറി. ഒപ്പന, സൂഫി ഡാൻസ്, മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ, മലയാളി വീട്ടമ്മമാരുടെ സ്​റ്റാളുകൾ, ‘മലപ്പുറം ചന്ത’ എന്നിവ ഫെസ്​റ്റിന് ഉത്സവപ്രതീതി പകർന്നു.

    ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീകൾ പങ്കെടുത്ത മൈലാഞ്ചിയിടൽ മത്സരത്തിൽ (സീസൺ ത്രീ) സീനത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനവും, കെ. സന രണ്ടാം സ്ഥാനവും, മുൻഷിദ മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി. സാംസ്‌കാരിക ചടങ്ങ് അബ്​ദുല്ല വല്ലാഞ്ചിറ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

    10-ാം ക്ലാസ്, പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ കുട്ടികളെയും, ഒപ്പം ജീവൻരക്ഷാ സേവനത്തെ മുൻനിർത്തി നഴ്സുമാരായ രഞ്ജു പാടത്ത്, അമ്പിളി രഞ്ജു എന്നിവരെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു. മിഅ ഭാരവാഹികളായ ആക്ടിങ് പ്രസിഡൻറ്​ ഉമറലി, സെക്രട്ടറി സഫീറലി തലാപ്പിൽ, ട്രഷറർ അബ്​ദുൽ കരീം, പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ ഷമീർ കല്ലിങ്ങൽ, പ്രോഗ്രാം കോഓഡിനേറ്റർ ശിഹാബുദ്ധീൻ കരുവാരക്കുണ്ട്, മീഡിയ കൺവീനർ സുനിൽ ബാബു, കോഓഡിനേറ്റർ വിനീഷ്, നിസാം പൂളക്കൽ, സ്​റ്റേജ് നിയന്ത്രിച്ച ഷെബി മൻസൂർ എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. നൗഷാദ് ആലുവ, അനസ് വള്ളികുന്നം, ജയൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ, സലീം കളക്കര, ബാബു പട്ടാമ്പി, റഷ്ൽ, സലീം ബത്തേരി, അസ്‌ലം പാലത്ത്​, കബീർ പട്ടാമ്പി, ഷാനവാസ്‌ മൂനമ്പത്ത്​, ജാസിർ, ഇർഷാദ്, മിഷാൽ ചെറുപ്ലശ്ശേരി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. അബ്​ദുൽ കരീം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.

    TAGS:RiyadhsaudiarabiaMehndi FestMalappuram District Pravasi Association
