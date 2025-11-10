Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 10 Nov 2025 9:37 AM IST
    മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഫ​ർ​ണി​ച്ച​റു​ക​ൾ ന​ൽ​കി

    വെ​ട്ട​ത്തൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്സ് ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക്

    ഫ​ർ​ണി​ച്ച​ർ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന്​ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഫ​ണ്ട്‌ റി​യാ​ദ് ഒ.​ഐ.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ കൈ​മാ​റു​ന്നു

    Listen to this Article

    റി​യാ​ദ്​: പു​തു​താ​യി നി​ർ​മി​ച്ച വെ​ട്ട​ത്തൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്സ് ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്ക് ഫ​ർ​ണി​ച്ച​ർ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന്​ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഫ​ണ്ട്‌ റി​യാ​ദ് ഒ.​ഐ.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി വെ​ട്ട​ത്തൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്‌ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി.

    മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ഫി​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ൻ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റും പ്ര​വാ​സി​യും ആ​യി​രു​ന്ന എം.​ടി. അ​ബ്​​ദു, പ​രീ​ദ് പ​ട്ടാ​മ്പി എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ കെ.​വി. അ​ബ്​​ദു​ൽ ഹ​മീ​ദി​ന് തു​ക കൈ​മാ​റി​യ​ത്. ജി​ല്ല നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ട്ട​ത്തൂ​ർ, മു​ജീ​ബ് മ​ണ്ണാ​ർ​മ​ല, ശി​ഹാ​ബ് അ​രി​പ്പ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഒ.​ഐ.​സി.​സി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഫ​ണ്ട് സ്വ​രൂ​പി​ച്ച​ത്. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഡി.​സി.​സി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം കെ.​ഇ. ഹം​സ ഹാ​ജി, ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ മെ​മ്പ​ർ കെ.​കെ. ന​ഹിം, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മെ​മ്പ​ർ ജ​ലീ​ൽ ക​ണ​ക്ക​പ്പി​ള്ള, പി. ​രാ​ജ​ൻ, കു​ഞ്ഞാ​ണി പു​ത്ത​ൻ പീ​ടി​ക, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ഏ​ലം​കു​ള​യാ​ൻ, അ​ലി​മാ​ൻ പ​ന്ത​ലൂ​ർ, അ​ബ്​​ദു​ല്ല തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

