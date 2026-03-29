    മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 29 March 2026 12:26 PM IST
    Updated On
    date_range 29 March 2026 12:26 PM IST

    മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി കു​ടും​ബ​സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി അ​വ​ലോ​ക​നം

    ക​ബീ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി അ​നു​ശോ​ച​ന​വും ന​ട​ത്തി
    മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി കു​ടും​ബ​സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി അ​വ​ലോ​ക​നം
    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി കു​ടും​ബ സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി അ​വ​ലോ​ക​ന

    യോ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    ജി​ദ്ദ: മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി കു​ടും​ബ​സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ അ​വ​ലോ​ക​ന യോ​ഗ​വും, മ​രി​ച്ച ദ​മ്മാം കെ.​എം.​സി.​സി മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ക​ബീ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി​യു​ടെ അ​നു​ശോ​ച​ന യോ​ഗ​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ഇ​സ്മാ​ഈ​ൽ മു​ണ്ടു​പ​റ​മ്പ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നാ​ണി ഇ​സ്ഹാ​ഖ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ പു​ളി​ക്ക​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം നി​ര്യാ​ത​നാ​യ ദ​മ്മാം കെ.​എം.​സി.​സി മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ക​ബീ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി​യു​ടെ വി​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് പെ​രു​മ്പി​ലാ​യി അ​നു​ശോ​ച​ന പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി.

    എം.​എ​സ്.​എ​ഫ് യു​വ​ജ​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ത്വ​ത്തി​ലൂ​ടെ സം​ഘ​ട​നാ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ ക​ബീ​ർ, കോ​വി​ഡ് കാ​ല​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മാ​ന​ത​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത കാ​രു​ണ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​നു​സ്മ​രി​ച്ചു. മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല കെ.​എം.​സി.​സി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന കു​ടും​ബ​സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രും പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച മു​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യ മു​ഴു​വ​ൻ മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​ക്കാ​രും അം​ഗ​ത്വ​മെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് യോ​ഗം ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

    മ​ണ്ഡ​ലം, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, ഏ​രി​യ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അം​ഗ​ത്വം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണം. മാ​ർ​ച്ച് 31-ന് ​കാ​മ്പ​യി​ൻ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​മെ​ന്നും സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ട്ര​ഷ​റ​ർ ഇ​ല്യാ​സ് ക​ല്ലി​ങ്ങ​ൽ, കെ.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ്, അ​ഷ്റ​ഫ് മു​ല്ല​പ്പ​ള്ളി, അ​ബു ക​ട്ടു​പ്പാ​റ, അ​ബൂ​ട്ടി പ​ള്ള​ത്ത്, സൈ​ത​ല​വി പു​ളി​യ​ക്കോ​ട്, അ​ലി പാ​ങ്ങാ​ട്ട്, സു​ൽ​ഫീ​ക്ക​ർ ഒ​താ​യി, ടി.​ടി. ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, ഹം​ദാ​ൻ ബാ​ബു, അ​ബ്​​ദു​ൽ ഫ​താ​ഹ്, സാ​ദി​ഖ് ചി​റ​യി​ൽ, അ​ൻ​വാ​റു​ൽ ഹ​ഖ്, റ​ഹ്​​മ​ത്ത​ലി എ​ര​ഞ്ഞി​ക്ക​ൽ, സു​ലൈ​മാ​ൻ കൊ​ട​വ​ണ്ടി, ജാ​ഫ​ർ വെ​ന്നി​യൂ​ർ, ശി​ഹാ​ബു​ദ്ധീ​ൻ വ​ണ്ടൂ​ർ, മൊ​യ്തീ​ൻ കു​ട്ടി കാ​വ​നൂ​ർ, നാ​സ​ർ പാ​ക്ക​ത്ത്, സാ​ബി​ർ പാ​ണ​ക്കാ​ട്, സ​ലീം മു​ണ്ടേ​രി, മു​സ്ത​ഫ തി​രൂ​ർ, റ​ഷീ​ദ് മാ​മ്പ്ര, നി​ഷാം അ​ലി വ​ല​മ്പൂ​ർ, സ​മ​ദ് ചോ​ല​യി​ൽ, ക​ബീ​ർ മോ​ങ്ങം, മൂ​സ പ​ട്ട​ത്ത്, ഷ​മീം അ​ലി വ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന്, ജാ​ബി​ർ നി​ല​മ്പൂ​ർ, ല​ത്തീ​ഫ് വേ​ങ്ങ​ര എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    TAGS: kmcc, scheme, malappuram district, Family Security
    News Summary - Malappuram District KMCC Family Security Scheme Overview
