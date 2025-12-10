Begin typing your search above and press return to search.
    മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ്​ യു.​എ​സി​ലും കാ​ന​ഡ​യി​ലും പു​തി​യ ഷോ​റൂ​മു​ക​ൾ തു​റ​ന്നു

    മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ്​ യു.​എ​സി​ലും കാ​ന​ഡ​യി​ലും പു​തി​യ ഷോ​റൂ​മു​ക​ൾ തു​റ​ന്നു
    മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡി​െൻറ കാ​ന​ഡ​യി​ലെ അ​ജാ​ക്സി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച പു​തി​യ ഷോ​റൂം ഒ​ന്‍റാ​റി​യോ

    അ​സോ​സി​യ​റ്റ് മി​നി​സ്റ്റ​ർ ഓ​ഫ് സ്മാ​ൾ ബി​സി​ന​സ് നി​ന ടാം​ഗ്രി ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു 

    റി​യാ​ദ്​: മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് യു.​എ​സി​ലും കാ​ന​ഡ​യി​ലു​മാ​യി ര​ണ്ട് പു​തി​യ ഷോ​റൂ​മു​ക​ൾ കൂ​ടി തു​റ​ന്നു. ടെ​ക്സ​സി​ലെ ഓ​സ്​​റ്റി​നി​ലും കാ​ന​ഡ​യി​ലെ അ​ജാ​ക്സി​ലു​മാ​ണ്​ പു​തി​യ ഷോ​റൂ​മു​ക​ൾ.

    യു.​എ​സി​ൽ മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡി​െൻറ ഏ​ഴാ​മ​ത്തേ​തും കാ​ന​ഡ​യി​ലെ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തേ​യും ഷോ​റൂ​മാ​ണി​ത്. ഇ​തോ​ടെ വ​ട​ക്കേ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡി​െൻറ ഷോ​റൂ​മു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം പ​ത്താ​യി. കൂ​ടാ​തെ ആ​ഗോ​ള ഷോ​റൂ​മു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 417 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു.

    കാ​ന​ഡ​യി​ലെ ഒ​ൻ​റാ​റി​യോ​യി​ൽ സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന അ​ജാ​ക്സി​ലെ ഷോ​റൂം ഡി​സം​ബ​ർ ആ​റി​ന്​ ഒ​ൻ​റാ​റി​യോ അ​സോ​സി​യ​റ്റ് മി​നി​സ്​​റ്റ​ർ ഓ​ഫ് സ്മാ​ൾ ബി​സി​ന​സ് നി​ന ടാം​ഗ്രി​യും ടെ​ക്സാ​സി​ലെ ഓ​സ്​​റ്റി​നി​ലു​ള്ള ഷോ​റൂം ഡി​സം​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന്​ ലീ​ൻ​ഡ​ർ സി​റ്റി മേ​യ​ർ ന​കോ​ൾ തോം​സ​ണും ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ്​ ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് എം.​ഡി. ഷം​ലാ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, മാ​നു​ഫാ​ക്ച​റി​ങ്​ ഹെ​ഡ് ​എ.​കെ. ഫൈ​സ​ൽ, ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഓ​ഫ് ഫി​നാ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് അ​ഡ്മി​ൻ സി.​എം.​സി. അ​മീ​ർ, ചീ​ഫ് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ കെ. ​ഷാ​ജി, നോ​ർ​ത്ത് അ​മേ​രി​ക്ക റീ​ജ​ന​ൽ ഹെ​ഡ് ഓ​ഫ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ജോ​സ​ഫ് ഈ​പ്പ​ൻ, യു.​എ​സ്​ ബ്രാ​ഞ്ച് ഹെ​ഡ് ജ​സാ​ർ, കാ​ന​ഡ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ഹെ​ഡ് എ​ൻ.​കെ. ഷ​ർ​ഫാ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    6,000 ച​തു​ര​ശ്ര അ​ടി​യി​ലാ​ണ്​​​ അ​ജാ​ക്സി​ലെ പു​തി​യ ഷോ​റൂം. മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡി​െൻറ 25ല​ധി​കം വ​രു​ന്ന എ​ക്‌​സ്‌​ക്ലൂ​സി​വ് ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളി​ലു​ള്ള സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ലും വ​ജ്ര​ത്തി​ലും രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത 30,000ത്തി​ല​ധി​കം ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​പു​ല​മാ​യ ശേ​ഖ​രം ഇ​വി​ടെ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    യു.​എ​സി​ലെ മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡി​െൻറ പ്രീ​മി​യം ഷോ​റൂ​മു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി​രി​ക്കും ഓ​സ്​​റ്റി​നി​ൻ ഷോ​റൂം. 18 കാ​ര​റ്റ്, 22 കാ​ര​റ്റ്​ സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലും ഡ​യ​മ​ണ്ട് ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി 20,000ല​ധി​കം ഡി​സൈ​നു​ക​ൾ ഇ​വി​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    TAGS:CanadashowroomsMalabar Gold and Diamonds
