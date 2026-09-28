മക്ക കെഎംസിസി രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു

മക്ക കെഎംസിസി രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
മക്ക: സൗദി ദേശീയ ദിനാഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി മക്ക കെ.എം.സി.സി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ‘അന്നം നൽകുന്ന നാടിന് ജീവരക്തം സമ്മാനം’ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. മക്കയിലെ കിങ് അബ്ദുല്ല മെഡിക്കൽ സിറ്റിയിൽ നടന്ന ക്യാമ്പിൽ നിരവധി കെ.എം.സി.സി പ്രവർത്തകർ രക്തദാനം ചെയ്തു. കിങ് അബ്ദുല്ല മെഡിക്കൽ സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ് സി.എം.ഒ ഡോ. ഫാദി അൽബദാവി ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ചടങ്ങിൽ നഴ്സിങ് ഡയറക്ടർ മിസിസ് ഖദീജ അൽജരാരി, സൗദി കെ.എം.സി.സി നാഷനൽ പ്രസിഡൻറ് കുഞ്ഞുമോൻ കാക്കിയ, ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ഇൻ-ചാർജ് താമിർ, ബ്ലഡ് ബാങ്ക് കോഓഡിനേറ്റർ ജംഷാദ് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.
മക്ക കെ.എം.സി.സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുജീബ് പൂക്കോട്ടൂർ, ചെയർമാൻ സുലൈമാൻ മാളിയേക്കൽ, മുസ്തഫ മലയിൽ, കുഞ്ഞാപ്പ പൂക്കോട്ടൂർ, ഹാരിസ് പെരുവള്ളൂർ, സിദ്ദീഖ് കൂട്ടിലങ്ങാടി, എം.സി. നാസർ, സമീർ ബദർ എന്നിവർ രക്തദാന ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി.
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