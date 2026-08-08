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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Aug 2026 6:03 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2026 6:05 PM IST

    മക്ക സംയുക്ത പ്രതിരോധ ഉടമ്പടി: സൗദിയിലെങ്ങും മിന്നിത്തിളങ്ങി അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ പതാകകൾ

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    സൗദി അറേബ്യ, തുർക്കി, പാകിസ്താൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ ദേശീയപതാകകളുടെ വർണങ്ങളിൽ മിന്നിത്തിളങ്ങിയ കിങ്​ഡം ടവറും മറ്റ്​ ഭാഗങ്ങളും

    റിയാദ്: ചരിത്രപരമായ മക്ക സംയുക്ത പ്രതിരോധ ഉടമ്പടി ഒപ്പുവെച്ചതി​െൻറ സന്തോഷസൂചകമായി സൗദി അറേബ്യയിലെ പ്രമുഖ നഗരങ്ങളിലെ വാസ്തുവിദ്യാ വിസ്മയങ്ങളായ കിങ്​ഡം ടവർ ഉൾപ്പടെയുള്ള അംബരചുംബികൾ അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ പതാകവർണങ്ങളാൽ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി. സൗദി അറേബ്യ, തുർക്കി, പാകിസ്താൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടെ ദേശീയപതാകകളുടെ വർണങ്ങളിൽ മിന്നിത്തിളങ്ങിയ പ്രകാശവിധാനങ്ങൾ, മൂന്ന് രാഷ്​ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ഐക്യത്തി​െൻറയും പ്രാദേശിക-അന്തർദേശീയ മേഖലകളിൽ സമാധാനവും സുരക്ഷയും പുലർത്താനുള്ള സംയുക്ത പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയുടെയും പ്രതീകമായി മാറി.

    പൊതുജനങ്ങളുടെ ആഹ്ലാദപ്രകടനങ്ങൾക്കൊപ്പം നടന്ന ഈ ദീപാലങ്കാരങ്ങൾ, മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ആഴത്തിലുള്ള ചരിത്രപരമായ ബന്ധങ്ങളെയും സഹോദര്യത്തെയും അടിവരയിടുന്നു. ശക്തമായ പ്രതിരോധ സഹകരണവും പങ്കുവെക്കുന്ന തന്ത്രപ്രധാന താൽപ്പര്യങ്ങളുമാണ് ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ കരുത്ത്.

    പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിലും മേഖലയിൽ സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും ഈ കരാർ ഒരു നിർണ്ണായക നാഴികക്കല്ലാണ്. സമാധാനപൂർണവും സമൃദ്ധവുമായ ഒരു ഭാവി പടുത്തുയർത്താനുള്ള പങ്കാളിത്ത രാജ്യങ്ങളുടെ ദൃഢനിശ്ചയമാണ് ഈ സവിശേഷമായ ആഘോഷങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്.

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    TAGS:Gulf Newsdefence pactSaudi Arabia
    News Summary - മക്ക സംയുക്ത പ്രതിരോധ ഉടമ്പടി
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