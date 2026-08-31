Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൗദി, തുർക്കി,...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 31 Aug 2026 4:50 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2026 4:50 PM IST

    സൗദി, തുർക്കി, പാകിസ്താൻ സംയുക്ത സുരക്ഷാ കരാർ; നിർണായക യോഗം ഇസ്താംബൂളിൽ ആരംഭിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    സൗദി പ്രതിരോധ മന്ത്രിയും സംഘവും എത്തിച്ചേർന്നു
    news
    cancel
    camera_alt

    സൗദി, തുർക്കി, പാകിസ്താൻ പ്രതിരോധ സഖ്യത്തി​െൻറ ആദ്യ രാഷ്​ട്രീയ-പ്രതിരോധ സമിതി യോഗം ഇസ്​താംബൂളിൽ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ

    റിയാദ്​/ഇസ്താംബൂൾ: സൗദി അറേബ്യ, തുർക്കി, പാകിസ്താൻ എന്നീ മൂന്ന് സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒപ്പുവെച്ച ‘മക്ക സംയുക്ത പ്രതിരോധ കരാറി​െൻറ’ ഭാഗമായുള്ള രാഷ്​ട്രീയ-പ്രതിരോധ സമിതിയുടെ ആദ്യ യോഗത്തിന് ഇസ്താംബൂളിൽ തുടക്കമായി.

    സൗദി പ്രതിരോധ മന്ത്രി അമീർ ഖാലിദ് ബിൻ സൽമാ​െൻറ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉന്നതതല സംഘമാണ് സൗദി അറേബ്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇസ്താംബൂളിൽ എത്തിയത്. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അമീർ ഫൈസൽ ബിൻ ഫർഹാൻ, സൈനിക മേധാവി ഫയാദ് അൽ റുവൈലി എന്നിവരും സൗദി സംഘത്തിലുണ്ട്.

    മൂന്ന്​ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിരോധ മന്ത്രിമാർ, വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ, സൈനിക തലവന്മാർ, മറ്റ് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരാണ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും ചേർന്ന് ഭാവിയിൽ നടപ്പാക്കേണ്ട സുരക്ഷാ പദ്ധതികളുടെ തന്ത്രപരമായ വഴികൾ നിർണയിക്കുകയാണ് ഈ സമിതിയുടെ പ്രധാന ചുമതല.

    അന്താരാഷ്​ട്ര സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ, മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലെയും സായുധ സേനകൾ ഒന്നിച്ചുനിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കൽ എന്നിവ യോഗത്തിൽ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യും. ആഗസ്​റ്റ്​ ഏഴിന് മക്കയിലെ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിനോട്​ ചേർന്നുള്ള അൽ സഫ കൊട്ടാരത്തിൽ വെച്ചാണ് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും ചരിത്രപരമായ ‘മക്ക സംയുക്ത പ്രതിരോധ കരാറി’ൽ ഒപ്പുവെച്ചത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:IstanbulSaudi Arabiafirst meeting
    News Summary - Makkah Joint Defense Agreement First meeting begins in Istanbul
    Similar News
    Next Story
    X