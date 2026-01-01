Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 1 Jan 2026 12:30 PM IST
    date_range 1 Jan 2026 12:30 PM IST

    മ​ക്ക ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സൈ​നി​ക​ൻ റ​യാ​ൻ അ​ൽ​അ​സീ​രി​യെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു

    ഹ​റ​മി​ൽ​നി​ന്ന്​ ചാ​ടി​യ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​നെ ര​ക്ഷി​ച്ച ധീ​ര​ത​യെ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു
    മ​ക്ക ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സൈ​നി​ക​ൻ റ​യാ​ൻ അ​ൽ​അ​സീ​രി​യെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു
    അ​മീ​ർ സ​ഊ​ദ് ബി​ൻ മി​ശ്അ​ൽ സു​ര​ക്ഷാ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ റ​യാ​ൻ ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ​അ​സീ​രി​യെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    മ​ക്ക: ഹ​റ​മി​ൽ​നി​ന്ന്​ ചാ​ടി​യ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​നെ ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ പ​രി​ക്കേ​റ്റ്​ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന സു​ര​ക്ഷ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ റ​യാ​ൻ ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ​അ​സീ​രി​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​സ്ഥി​തി അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ മ​ക്ക ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ അ​മീ​ർ സ​ഊ​ദ് ബി​ൻ മി​ശ്അ​ൽ എ​ത്തി. മ​ക്ക ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ സൈ​നി​ക​ന് ആ​ശം​സ​ക​ളും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​െൻറ അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​വും അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​െൻറ വീ​രോ​ചി​ത നി​ല​പാ​ടി​നെ​യും ധൈ​ര്യ​ത്തെ​യും ക​ട​മ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​ലു​ള്ള സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തെ​യും പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. സൈ​നി​ക​​ന്റെ ചി​കി​ത്സ​ക്ക്​ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ്​​റ്റാ​ഫു​മാ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​െൻറ അ​വ​സ്ഥ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും ന​ൽ​കു​ന്ന ചി​കി​ത്സാ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം കേ​ട്ടു.

    മ​സ്ജി​ദു​ൽ ഹ​റാ​മി​നു​ള്ളി​ലെ മു​ക​ളി​ല​ത്തെ നി​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ചാ​ടി​യ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​നെ നി​ല​ത്ത് വീ​ഴു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് സൈ​നി​ക​ൻ റ​യ്യാ​ൽ അ​ൽ അ​സീ​രി​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​റ്റ​ത്. ശേ​ഷം ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച സൈ​നി​ക​ൻ സു​ഖം​പ്രാ​പി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണ്. അ​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് മ​ക്ക ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത്.

    TAGS:Gulf Newssoudi news
    News Summary - Makkah Deputy Governor visited soldier Rayan Al-Asiri
