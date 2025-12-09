Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 Dec 2025 11:18 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Dec 2025 11:18 AM IST

    വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കു​ക -പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ

    നാ​ടി​െൻറ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും അ​ഴി​മ​തി​ര​ഹി​ത ഭ​ര​ണ​ത്തി​നും
    
    Listen to this Article

    ദ​മ്മാം: നാ​ടി​െൻറ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും അ​ഴി​മ​തി​ര​ഹി​ത ഭ​ര​ണ​ത്തി​നും വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ വി​ജ​യി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ലാ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ്വാ​ലി​ഹ് കൊ​ട​പ്പ​ന അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ദ​മ്മാം കോ​ഴി​ക്കോ​ട്-​വ​യ​നാ​ട് ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നി​ൽ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കാ​ൻ വി​ക​സ​ന മാ​തൃ​ക ഇ​ല്ലാ​ത്ത​ത് കൊ​ണ്ടാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ പ​ത്ര​സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ത്തി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി​യെ അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗീ​യ​ത ല​ക്ഷ്യം​വെ​ച്ച് വോ​ട്ട് നേ​ടാ​നു​ള്ള ഇ​ത്ത​രം ഹീ​ന​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ജ​നം പു​ച്ഛി​ച്ചു​ത​ള്ളു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ത്യാ​ശ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ജ​മാ​ൽ കൊ​ടി​യ​ത്തൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ബീ​ർ ചാ​ത്ത​മം​ഗ​ലം ആ​ശം​സ പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. സാ​ദ​ത്ത് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
