Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 11:42 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 11:42 AM IST

    ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കു​ക -ന​വോ​ദ​യ റി​യാ​ദ്

    ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കു​ക -ന​വോ​ദ​യ റി​യാ​ദ്
    റി​യാ​ദ്​: കേ​ര​ളം ക​ണ്ട ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ, വ​രു​ന്ന ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ വി​ജ​യി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളോ​ട് ന​വോ​ദ​യ റി​യാ​ദ് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല നാ​ട്ടി​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ക​സ​ന​ത്തി​െൻറ വെ​ളി​ച്ച​മെ​ത്തി​ച്ച സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണ്. മി​ക​ച്ച റോ​ഡു​ക​ൾ, സ്കൂ​ളു​ക​ൾ, ക​ളി​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ, പ്രാ​ഥ​മി​കാ​രോ​ഗ്യ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ അ​ങ്ങ​നെ വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ൾ നാ​ടെ​ങ്ങും ദൃ​ശ്യ​മാ​ണ്. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണി​ത്.

    പ്ര​വാ​സി പെ​ൻ​ഷ​ൻ 3,500 രൂ​പ​യാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി ര​ക്ഷ-​പ്ര​വാ​സി കെ​യ​ർ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, പ്ര​വാ​സി ഡി​വി​ഡ​ൻ​റ്​ സ്‌​കീം തു​ട​ങ്ങി എ​ല്ലാ​വി​ഭാ​ഗം പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ​യും ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ചൊ​രു സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ന​വോ​ദ​യ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു. വ​ർ​ഗീ​യ കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടു​മാ​യാ​ണ് ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഒ​രു ഭാ​ഗ​ത്ത് ബി.​ജെ.​പി​യും മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്ത് ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്​​ലാ​മി​യു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ട് നാ​ടി​നാ​പ​ത്താ​ണെ​ന്നും വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Girl in a jacket

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Make the Left Front candidates win - Navodaya Riyadh
