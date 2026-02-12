Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightസൗദി ഭരണതലത്തിൽ വൻ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 12 Feb 2026 11:19 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Feb 2026 11:19 PM IST

    സൗദി ഭരണതലത്തിൽ വൻ അഴിച്ചുപണി; നിക്ഷേപ മന്ത്രിയും അറ്റോർണി ജനറലും മാറി

    text_fields
    bookmark_border
    ഫഹദ് ബിൻ അബ്​ദുൽ ജലീൽ ബിൻ അലി അൽ-സെയ്ഫ്​ പുതിയ നിക്ഷേപ മന്ത്രി
    King Salman
    cancel
    camera_alt

    സൗദി ഭരണാധികാരി സൽമാൻ രാജാവ്​

    Listen to this Article

    റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിൽ ഭരണ-നയതന്ത്ര രംഗങ്ങളിൽ നിർണായക അഴിച്ചുപണി നടത്തി സൽമാൻ രാജാവ് ഉത്തരവിട്ടു. നിക്ഷേപ മന്ത്രി, അറ്റോർണി ജനറൽ എന്നിവരുൾപ്പെടെ മന്ത്രിസഭയിലെ പ്രമുഖരെയും വിവിധ പ്രവിശ്യകളിലെ ഗവർണർമാർ, ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർമാർ, സൈനിക-സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരെയും മാറ്റിയാണ് പുതിയ നിയമനങ്ങൾ നടത്തിയത്.

    ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റം നിക്ഷേപ മന്ത്രാലയത്തിലാണ്. നിക്ഷേപ മന്ത്രിയായിരുന്ന ഖാലിദ് അൽഫാലിഹിനെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കി സഹമന്ത്രിയായും മന്ത്രിമാരുടെ കൗൺസിൽ അംഗമായും നിയമിച്ചു. ഫഹദ് ബിൻ അബ്​ദുൽ ജലീൽ ബിൻ അലി അൽ-സെയ്ഫാണ് പുതിയ നിക്ഷേപ മന്ത്രി. അറ്റോർണി ജനറൽ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ശൈഖ് സഊദ് ബിൻ അബ്​ദുല്ല അൽമുഅ്ജബിനെ മാറ്റി റോയൽ കോടതി ഉപദേഷ്​ടാവായി നിയമിച്ചു.

    നിലവിൽ പരാതി പരിഹാര ബോർഡ് (ദീവാനുൽ മദാലിം) പ്രസിഡൻറായിരുന്ന ഡോ. ഖാലിദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ നാസറാണ് പുതിയ അറ്റോർണി ജനറൽ. ശൈഖ് ഡോ. അലി ബിൻ അഹമ്മദ് അൽഅഹദീബിനെ പരാതി പരിഹാര ബോർഡി​െൻറ പുതിയ പ്രസിഡൻറായും നിശ്ചയിച്ചു.

    ഗവർണർമാരുടെ പദവികളിലും വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. ത്വാഇഫ് ഗവർണറായിരുന്ന അമീർ സഊദ് ബിൻ നഹാർ ബിൻ സഊദിനെ മദീന ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണറായി നിയമിച്ചു. പകരം അമീർ ഫവാസ് ബിൻ സുൽത്താൻ ബിൻ അബ്​ദുൽ അസീസ് ആലു സഊദ് ത്വാഇഫ് ഗവർണറാകും. ദറഇയ ഗവർണറായി അമീർ റാക്കാൻ ബിൻ സൽമാൻ ബിൻ അബ്​ദുൽ അസീസിനെ മന്ത്രി പദവിയോടെ നിയമിച്ചു. ദറഇയ ഗവർണറായിരുന്ന അമീർ ഫഹദ് ബിൻ സഊദ് ബിൻ അബ്​ദുല്ലയെ അൽ ബാഹ മേഖലയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണറായി മാറ്റി നിയമിച്ചു. അമീർ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്​ദുല്ല ബിൻ അബ്​ദുൽ അസീസാണ് വടക്കൻ അതിർത്തി മേഖലയുടെ പുതിയ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണർ.

    ടൂറിസം മേഖലയിലും മാറ്റങ്ങൾ പ്രകടമാണ്. ടൂറിസം ഡെപ്യൂട്ടി മന്ത്രിയായിരുന്ന അമീറ ഹൈഫ ബിൻത് മുഹമ്മദ് ബിൻ സഊദിനെ മന്ത്രിസഭാ ജനറൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റി​െൻറ ഉപദേഷ്​ടാവായി നിയമിച്ചു. അബ്​ദുൽ മുഹ്സിൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽമസീദാണ് പുതിയ ടൂറിസം ഡെപ്യൂട്ടി മന്ത്രി. രാജ്യത്തെ സിവിൽ, സൈനിക, സുരക്ഷാ ഏജൻസികളിലും സമഗ്രമായ പുനഃക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് രാജകല്പന പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsKing SalmanSaudi Arabia
    News Summary - Major restructuring at the Saudi administrative level
    Similar News
    Next Story
    X