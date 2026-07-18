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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 July 2026 9:23 AM IST
    Updated On
    date_range 18 July 2026 9:26 AM IST

    സൗ​ദി പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​നി​ൽ വ​ൻ നി​യ​മ​ന​വും സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റ​വും; രാ​ജ​കീ​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച് സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വ്

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    സൗ​ദി പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​നി​ൽ വ​ൻ നി​യ​മ​ന​വും സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റ​വും; രാ​ജ​കീ​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച് സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വ്
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    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ൻ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​നി​ലെ വി​വി​ധ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ പ​ദ​വി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പു​തി​യ നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ളും സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റ​ങ്ങ​ളും അ​നു​വ​ദി​ച്ച് സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വ് രാ​ജ​കീ​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​നി​ലെ ഒ​ട്ടാ​കെ 87 പ്ര​മു​ഖ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് പു​തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വി​െൻറ ആ​നു​കൂ​ല്യം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തി​ൽ 37 പേ​രെ ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി​യു​ടെ വി​വി​ധ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​തു​താ​യി നി​യ​മി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, നി​ല​വി​ൽ സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്ന 50 പേ​ർ​ക്ക് പ​ദ​വി​ക​ളി​ൽ സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റ​വും ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​െൻറ ഈ ​സു​പ്ര​ധാ​ന തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ, സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വി​നും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​നും സൗ​ദി അ​റ്റോ​ർ​ണി ജ​ന​റ​ലും പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ഡോ. ​ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ യൂ​സ​ഫ് കൃ​ത​ജ്ഞ​ത രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ വ​കു​പ്പി​ന് ഭ​ര​ണ​നേ​തൃ​ത്വം നി​ര​ന്ത​രം ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്ന ഉ​ദാ​ര​മാ​യ പി​ന്തു​ണ​യും പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ച​ര​ണ​വും, പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​നും ഈ ​രം​ഗ​ത്തെ മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ വാ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കാ​നു​മു​ള്ള ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​െൻറ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​സ്താ​വി​ച്ചു.

    ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ത​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​വ​ലി​യ സ​വി​ശേ​ഷ വി​ശ്വാ​സം പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​നി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കെ​ല്ലാം വ​ലി​യ അ​ഭി​മാ​ന​വും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വു​മാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഡോ. ​ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ യൂ​സ​ഫ് എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. രാ​ജ്യ​ത്ത് ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നും നീ​തി പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​നം ചെ​യ്യാ​നും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്താ​നും പു​തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് വ​ലി​യ പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

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    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Major appointments and transfers in Saudi Public Prosecution; King Salman issues a political decree
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