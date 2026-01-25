Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 25 Jan 2026 9:16 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Jan 2026 9:16 AM IST

    മാ​ഹി സ്വ​ദേ​ശി റി​യാ​ദി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി

    മാ​ഹി സ്വ​ദേ​ശി റി​യാ​ദി​ൽ നി​ര്യാ​ത​നാ​യി
    മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ജി​ന​ബ്

    റി​യാ​ദ്: 10 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി റി​യാ​ദി​ൽ പ്ര​വാ​സി​യാ​യ മാ​ഹി പു​ന്നോ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി പ​റ​ക്കാ​ട്ട് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ജി​ന​ബ് (37) നി​ര്യാ​ത​നാ​യി. റി​യാ​ദി​ലെ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്തു​വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​വ​ധി​ക്ക് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ​ക്കി​ടെ​യാ​ണ് അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി അ​സു​ഖം ബാ​ധി​ച്ച​ത്. ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. മൃ​ത​ദേ​ഹം ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മ​നേ​ക്ക​ര​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. മീ​ത്ത​ലെ ച​മ്പാ​ട് ജു​മാ മ​സ്ജി​ദ് ഖ​ബ​ർ​സ്ഥാ​നി​ൽ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി. പി​താ​വ്: മു​ഹ​മ്മ​ദ്. മാ​താ​വ്: സാ​ബി​റ. ഭാ​ര്യ: ഷാ​നി​ദ. മ​ക്ക​ൾ: ഇ​ശ്വ, ഇ​ഷാ​ൻ.

    TAGS:Mahigulfnewsgulfnewsmalayalam
