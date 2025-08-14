Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    14 Aug 2025 7:16 AM IST
    14 Aug 2025 7:16 AM IST

    ജോ​ലി​ക്കി​ടെ മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര സ്വ​ദേ​ശി കു​ഴ​ഞ്ഞുവീ​ണ് മ​രി​ച്ചു

    നി​സാ​ർ സ​യ്യ​ദ്

    ജു​ബൈ​ൽ: മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര സാ​താ​ര സ്വ​ദേ​ശി നി​സാ​ർ സ​യ്യ​ദ് (58) ജു​ബൈ​ലി​ൽ ജോ​ലി സ്ഥ​ല​ത്ത് കു​ഴ​ഞ്ഞു വീ​ണ് മ​രി​ച്ചു. ഉ​ട​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. ജു​ബൈ​ലി​ലെ ഒ​രു ക​മ്പ​നി​യി​ൽ മെ​ക്കാ​നി​ക്കാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പി​താ​വ്: മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹു​സൈ​ൻ, മാ​താ​വ്: നാ​സിം, ഭാ​ര്യ: യാ​സ്മി​ൻ, മ​ക്ക​ൾ: ആ​യി​ഷ, ആ​ഖി​ബ് ജാ​വേ​ദ്. മൃ​ത​ദേ​ഹം അ​ൽ​മാ​ന ആ​ശു​പ​ത്രി മോ​ർ​ച്ച​റി​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​മെ​ന്ന് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ജു​ബൈ​ൽ ജ​ന​സേ​വ​ന വി​ഭാ​ഗം ക​ൺ​വീ​ന​റും ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ക​മ്മ്യൂ​നി​റ്റി വി​ഭാ​ഗം വ​ള​ന്റി​യ​റു​മാ​യ സ​ലീം ആ​ല​പ്പു​ഴ അ​റി​യി​ച്ചു.

