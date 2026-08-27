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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 27 Aug 2026 5:04 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2026 5:04 PM IST

    മദീനയിൽ പൊതു ടാക്സി സർവിസുകൾക്ക്​ കമ്പനികളെ ക്ഷണിച്ചു

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    മദീനയിൽ പൊതു ടാക്സി സർവിസുകൾക്ക്​ കമ്പനികളെ ക്ഷണിച്ചു
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    മദീന: നഗരത്തിലെ യാത്രാസൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ എളുപ്പമുള്ളതും കാര്യക്ഷമവുമാക്കുന്നതി​െൻറ ഭാഗമായി പൊതു ടാക്സി സർവിസുകൾ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ മദീന വികസന അതോറിറ്റി തീരുമാനിച്ചു. സർവിസുകൾ നടത്തുന്നതിനായി പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ള പ്രാദേശിക, അന്താരാഷ്​ട്ര കമ്പനികളിൽനിന്ന് അതോറിറ്റി യോഗ്യതാ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    കൃത്യമായ നിയമങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മികച്ച ടാക്സി സേവനം ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ കമ്പനികൾക്ക് സെപ്റ്റംബർ മൂന്ന്​ വരെ സമയമുണ്ട്. യോഗ്യതാ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി സെപ്റ്റംബർ ഏഴാണ്.

    സൗദി സർക്കാരി​െൻറ ഔദ്യോഗിക പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ‘ഇതിമാദ്’ വഴിയാണ് രേഖകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട അപേക്ഷകളുടെ പരിശോധന സെപ്റ്റംബർ എട്ട്​ മുതൽ ആരംഭിക്കും. രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് യോഗ്യത നേടുന്ന കമ്പനികളെയായിരിക്കും പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിനായി അന്തിമമായി തെരഞ്ഞെടുക്കുക.

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    TAGS:Taxi servicesMadinahSaudi Arabia
    News Summary - Madinah Invites Companies for Public Taxi Services
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