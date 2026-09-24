‘മെയ്ഡ് ഇൻ സൗദി’ കാറുകൾ ഉടൻലോക വിപണിയിലെത്തും: ‘സീർ’ കമ്പനി സി.ഇ.ഒtext_fields
റിയാദ്: ‘മെയ്സ് ഇൻ സൗദി’ ലോഗോയുള്ള കാറുകൾ ഉടൻതന്നെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉപഭോക്താക്കളിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് സൗദി ദേശീയ വാഹനനിർമാണ കമ്പനിയായ ‘സീറി’െൻറ സി.ഇ.ഒ ജെയിംസ് ഡിലൂക പറഞ്ഞു. സൗദിയിലെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് കാറായ ‘എക്സോബോട്’ പുറത്തിറക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. വാഹനങ്ങൾ നിർമിക്കുക മാത്രമല്ല, രാജ്യത്ത് ഒരു സമ്പൂർണ വാഹന നിർമാണ വ്യവസായവും പുതിയ വ്യാവസായിക ശേഷികളും കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
തങ്ങൾ രൂപകൽnന ചെയ്യുകയും എൻജിനീയറിങ് നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്ത ആദ്യത്തെ വാഹനം ആണ് ‘സീർ’ കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചത്. ഈ പദ്ധതി സൗദിയിലെ നവീകരണത്തിെൻറയും ഉൽപ്പാദനത്തിെൻറയും വ്യാവസായിക ശേഷികളുടെയും ഒരു പുതിയ യുഗത്തിെൻറ തുടക്കമാണെന്നും അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു.
സൗദിയിൽ ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു വാഹന നിർമാണ വ്യവസായം സ്ഥാപിക്കുക എന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് പരമ്പരാഗതരീതികളെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് സൗദി ശൈലിയിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ കമ്പനിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ലോകം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുകരിക്കുക മാത്രമല്ല, മറിച്ച് നവീകരിക്കുകയും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ദിശാബോധം നൽകുകയും ചെയ്യണമെന്ന് കമ്പനിയുടെ ബോർഡ് യോഗത്തിൽ നിർദേശം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഈ നയം ‘സീർ’ കമ്പനിയുടെ ഐഡൻറിറ്റിയുടെയും നിലവിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഒരു പ്രധാന ഭാഗമായി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ചെറിയൊരു ഓഫീസിൽ 20 ജീവനക്കാരുമായാണ് ‘സീർ’ തുടക്കം കുറിച്ചത്. എന്നാൽ നിലവിൽ ആഗോള പരിചയസമ്പത്തും സൗദി പ്രതിഭകളും ഒന്നിക്കുന്ന 2,300-ൽ അധികം വിദഗ്ധരും എൻജിനീയർമാരും നിർമാണ രംഗത്തെ പ്രഫഷനലുകളും അടങ്ങുന്ന വലിയൊരു സംഘം കമ്പനിക്കൊപ്പമുണ്ടെന്നും ഡിലൂക പറഞ്ഞു.
2034-ഓടെ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം ഏകദേശം 6,500 ആയി ഉയർത്താനാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിൽ 80 ശതമാനം തൊഴിലവസരങ്ങളിലും സൗദി പ്രതിഭകൾ ഇടംപിടിക്കും.
വിവിധ മുൻകൈകളിലൂടെ സൗദിയിലെ യുവതലമുറയെ സജ്ജമാക്കുന്നതിനും ‘സീർ’ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നാഷനൽ ഓട്ടോമോട്ടീവ് ആൻഡ് വെഹിക്കിൾസ് അക്കാദമി (നവ).
ആഗോള വിദഗ്ധരുടെ കീഴിൽ പരിശീലനം നേടാനും വാഹന നിർമാണ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രായോഗിക അനുഭവപരിചയം നേടാനും ഈ അക്കാദമി യുവജനങ്ങൾക്ക് അവസരമൊരുക്കുന്നു. വാഹനങ്ങൾ സൗദിയിൽ നിർമിക്കുക എന്നതിൽ മാത്രം ‘സീർ’ കമ്പനിയുടെ ലക്ഷ്യം ഒതുങ്ങുന്നില്ലെന്നും വരും ദശകങ്ങളിൽ വാഹന നിർമാണ വ്യവസായത്തിെൻറ ഭാവി നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ സൗദി പൗരന്മാരെ പ്രാപ്തരാക്കുകയാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും ഡിലൂക പറഞ്ഞു.
വാഹന നിർമാണ വ്യവസായത്തിന് വിപുലമായ പങ്കാളിത്തങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. മുൻനിര ആഗോള കമ്പനികളും സൗദിയിലെ വിതരണക്കാരും വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ഓട്ടോമോട്ടീവ്, സാങ്കേതികവിദ്യ, വ്യവസായ മേഖലകളിലെ 400-ലധികം പങ്കാളികളുമായി ‘സീർ’ നിലവിൽ സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സപ്ലയർ ശൃംഖല രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും രാജ്യത്ത് ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു വാഹന നിർമാണ വ്യവസ്ഥ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനും ഈ പങ്കാളിത്തങ്ങൾ സഹായകമാകുന്നുണ്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു കമ്പനിക്ക് മാത്രം വാഹന നിർമാണ വ്യവസായം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും, മറിച്ച് പങ്കാളിത്തങ്ങളിലൂടെയും പൊതുവായ ലക്ഷ്യങ്ങളിലൂടെയും മാത്രമേ അത് സാധ്യമാകൂ എന്നും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
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