    Posted On
    date_range 1 Jan 2026 11:08 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Jan 2026 11:09 AM IST

    പ​ച്ച​പു​ത​ച്ച് മ​ക്ക​യി​ലെ മ​ല​നി​ര​ക​ൾ; ഇ​ക്കോ ടൂ​റി​സം ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റു​ന്നു

    മ​ഴ​ക്കു​ശേ​ഷം മ​ക്ക​യു​ടെ വ​ട​ക്കു​ഭാ​ഗ​ത്തെ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഹ​രി​താ​ഭ​മാ​യ കാഴ്ചകൾ

    മ​ക്ക: പ​ച്ച​പു​ത​ച്ച മ​ക്ക​യി​ലെ മ​ല​നി​ര​ക​ൾ പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കും ക​ൺ​കു​ളി​ർ​മ ന​ൽ​കു​ന്ന കാ​ഴ്ച​ക​ളാ​ണി​പ്പോ​ൾ. ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് ഇ​ട​ക്കി​ടെ പെ​യ്ത മ​ഴ​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ക്ക​യു​ടെ വ​ട​ക്കു​ഭാ​ഗ​ത്ത് പ​തി​വി​ല്ലാ​ത്ത നി​ല​യി​ൽ സ​സ്യ​ങ്ങ​ളും ചെ​ടി​ക​ളും മു​ള​ച്ചു​പൊ​ന്തി ഹ​രി​താ​ഭ​മാ​യി മാ​റി.

    ഇ​വി​ട​ത്തെ പ്ര​കൃ​തി​ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ന്ന മാ​റ്റ​വും താ​ഴ്‌​വാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​രു​വി​ക​ളു​ടെ ഒ​ഴു​ക്കും പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ ഇ​ക്കോ ടൂ​റി​സം സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ക്കം കൂ​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കു​ന്നി​ൻ​ച​രി​വു​ക​ളി​​ലെ മേ​ച്ചി​ൽ​പു​റ​ങ്ങ​ളും അ​തി​നോ​ട്​ ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള ക​രി​മ​ല​ക​ളും പ​ച്ച​യ​ണി​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് ന​യ​നാ​ന​ന്ദ​ക​ര​മാ​ണ്. മ​ക്ക​യു​ടെ പ​രി​സ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ച്ച​വി​രി​ച്ച പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​​ന്റെ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​റ​ലാ​ണ്.


    വൈ​കു​ന്നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ഉ​ല്ല​സി​ക്കാ​നും ഫോ​ട്ടോ പ​ക​ർ​ത്താ​നും സെ​ൽ​ഫി എ​ടു​ക്കാ​നും ധാ​രാ​ളം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ ഇ​വി​ടെ എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ആ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്കു മു​മ്പു​ത​ന്നെ രാ​ജ്യ​ത്തെ മി​ക്ക പ്ര​വി​ശ്യ​ക​ളി​ലും സാ​മാ​ന്യം ഭേ​ദ​പ്പെ​ട്ട മ​ഴ ല​ഭി​ച്ച​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി മ​ഴ പെ​യ്ത​തോ​ടെ റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ ഓ​ര​ങ്ങ​ളി​ല​ട​ക്കം ചെ​ടി​ക​ളും പു​ല്ലു​ക​ളും വ​ള​രാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. മ​ഴ കാ​ര​ണ​മാ​യി പ​ർ​വ​ത​ങ്ങ​ളും സ​മ​ത​ല​ങ്ങ​ളും സ​സ്യ​ജാ​ല​ങ്ങ​ളാ​ൽ മൂ​ടി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​തി​ശ​യ​ക​ര​മാ​യ ഈ ​പ്ര​കൃ​തി​ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു.

    മ​ക്ക​യു​ടെ വ​ട​ക്ക​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ പാ​റ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ൾ സ​മ​ത​ല​ങ്ങ​ൾ, താ​ഴ്വ​ര​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി കാ​ഴ്ച​ക്കാ​രെ ഹ​ഠാ​ദാ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്നു. കാ​ട്ടു​ചെ​ടി​ക​ളു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും സീ​സ​ണ​ൽ പൂ​ക്ക​ളു​ടെ ആ​വി​ർ​ഭാ​വ​ത്തി​നും മ​ഴ നി​മി​ത്താ​യി. ഇ​തു​വ​ഴി പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ​യും വ​ന്യ​ജീ​വി​ക​ളു​ടെ​യും പ​റ​വ​ക​ളു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​വും വ​ർ​ധി​ക്കാ​നും വ​ഴി​വെ​ച്ച​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​കൃ​തി ചാ​രു​ത​യു​ള്ള ഇ​ട​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യം ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഒ​രു അ​വ​സ​ര​മാ​ണെ​ന്ന് ഇ​ക്കോ ടൂ​റി​സ​ത്തി​ൽ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​െൻറ സ്വാ​ഭാ​വി​ക സ്വ​ഭാ​വം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും മ​നു​ഷ്യ​യി​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​​ന്റെ​യും പ്രാ​ധാ​ന്യം അ​വ​ർ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​യു​ന്നു.

    TAGS:MaccaEco-tourismLatest News
