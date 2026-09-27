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    പ്രൊഫ. എം.എൻ കരശ്ശേരിക്ക്​ റിയാദിൽ സ്വീകരണം നൽകി

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    റിയാദ്: സാംസ്‌കാരിക പ്രവര്‍ത്തകനും സാഹിത്യ നിരൂപകനും പ്രഭാഷകനുമായ പ്രൊഫ. എം.എന്‍. കാരശ്ശേരി ഇന്ന് രാത്രി റിയാദില്‍ പ്രവാസി സമൂഹവുമായി സംവദിക്കും. ‘ചിന്ത, സംവാദം, സംസ്‌കാരം, മതേതരത്വം’ എന്ന വിഷയത്തില്‍ രാത്രി എട്ടിന്​ അല്‍മാസ് റസ്‌റ്റോറൻറ്​ ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയില്‍ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും.

    റിയാദ് ഇന്ത്യന്‍ ഫ്രണ്ട്ഷിപ് അസോസിയേഷന്‍ (റിഫ) ആണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. റിയാദ് കിങ്​ ഖാലിദ് ഇൻറര്‍നാഷനല്‍ എയര്‍പോര്‍ട്ടിലെത്തിയ എംഎന്‍ കാരശ്ശേരിയെ റിഫ പ്രതിനിധികളായ റോയ് വര്‍ഗീസ്, ഹരിദാസ് പറപ്പൂല്‍, നിബു വര്‍ഗീസ് എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്ന് സ്വീകരിച്ചു.

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    News Summary - Prof. M.N. Karassery accorded reception in Riyadh
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