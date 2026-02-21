Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightലുലുവി​െൻറ 'മെയ്ഡ് ഇൻ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 21 Feb 2026 5:29 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Feb 2026 5:29 PM IST

    ലുലുവി​െൻറ 'മെയ്ഡ് ഇൻ സൗദി' പ്രമോഷന് വൻ സ്വീകാര്യത; പ്രശംസയുമായി സൗദി വ്യവസായ മന്ത്രാലയം

    text_fields
    bookmark_border
    സൗദി സ്ഥാപക ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകളിൽ ‘മെയ്ഡ് ഇൻ സൗദി’ പ്രമോഷന് തുടക്കം
    ലുലുവി​െൻറ മെയ്ഡ് ഇൻ സൗദി പ്രമോഷന് വൻ സ്വീകാര്യത; പ്രശംസയുമായി സൗദി വ്യവസായ മന്ത്രാലയം
    cancel
    camera_alt

    സൗദി സ്ഥാപക ദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകളിൽ ‘മെയ്ഡ് ഇൻ സൗദി’ പ്രമോഷന് തുടക്കം കുറിച്ചപ്പോൾ

    റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയുടെ സ്ഥാപക ദിനാഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് രാജ്യത്തെ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകളിലുടനീളം ആരംഭിച്ച ‘മെയ്ഡ് ഇൻ സൗദി’ പ്രമോഷന് വൻ സ്വീകാര്യത. പ്രാദേശിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയും സംരംഭങ്ങളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും രാജ്യത്തെ സാമൂഹിക ശാക്തീകരണത്തിനായി സവിശേഷ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുന്നതിനും ലുലു ഗ്രൂപ്പിന് സൗദി വ്യവസായ-ധാതു വിഭവ മന്ത്രാലയത്തി​െൻറ പ്രത്യേക പ്രശംസ ലഭിച്ചു.

    മന്ത്രാലയവും സൗദി എക്സ്പോർട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്​ അതോറിറ്റിയും സംയുക്തമായി നടപ്പാക്കുന്ന ‘നജൗദ് ബിഖൈർന 2026’ പദ്ധതിയുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് റീട്ടെയ്ൽ പാർട്ണർ എന്ന നിലയിലുള്ള ലുലുവി​െൻറ സുപ്രധാന പങ്കിനെ സൗദി വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി ബന്ദർ ഇബ്രാഹിം അൽഖൊറൈഫ് അഭിനന്ദിച്ചു. പ്രാദേശിക സംരംഭങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ഇതുവരെ 2.8 ലക്ഷത്തിലധികം സൗദി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള പതിനായിരത്തിലധികം കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    ലുലുവി​െൻറ ദാറത്ത് ലബാൻ ബ്രാഞ്ചിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സൗദി എക്സ്പോർട്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്​ അതോറിറ്റി മെയ്ഡ് ഇൻ സൗദി പദ്ധതി ജനറൽ സൂപ്പർവൈസർ മുഹമ്മദ് ബിൻ ദായേൽ പ്രമോഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സൗദി എക്‌സ്‌പോർട്ട്‌സ് എക്‌സ്‌റ്റേണൽ പാർട്‌ണർഷിപ്പ് ഹെഡ് സൗദ് അൽ തുവൈജിരി, ലുലു സൗദി ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ്സ് ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് ഹാരിസ്, ലുലു മാനേജ്‌മെൻറ്​ ടീം അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു.

    സൗദി വ്യവസായ മന്ത്രി ബന്ദർ ഇബ്രാഹിം അൽഖൊറൈഫ് ലുലു സൗദി ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ്സ് ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് ഹാരിസിന്​ ഫലകം കൈമാറുന്നു

    ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം മുഖ്യാതിഥികൾ ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ പ്രത്യേകമായി സജ്ജീകരിച്ച പ്രമോഷൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു. ഗ്രോസറി, ഹൗസ്‌ഹോൾഡ് വിഭാഗങ്ങളിലെ വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രാദേശിക ബ്രാൻഡുകളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രീമിയം ഇനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗദിയുടെ തനത് ഈന്തപ്പഴ ശേഖരവും പ്രദർശനവും ഇതി​െൻറ പ്രധാന ആകർഷണമാണ്.

    ‘നമ്മുടെ മണ്ണിൽ നിന്ന്’ എന്ന ആശയത്തിൽ ഒരുക്കിയ പഴം-പച്ചക്കറി വിഭാഗം സൗദി കാർഷിക മേഖലയുടെ കരുത്ത് വിളിച്ചോതുന്നതായിരുന്നു. കൂടാതെ, സൗദിയിൽ തന്നെ നിർമിക്കുന്ന ‘ലുലു പ്രൈവറ്റ് ലേബൽ’ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ശീതീകരിച്ച ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും പ്രദർശനത്തിലുണ്ട്. ഇവയുടെ മികച്ച ഗുണനിലവാരം സൗദിയുടെ ഭക്ഷ്യ-വിഭവ മേഖലയുടെ വളർച്ചയെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതായി. സൗദിയിലുടനീളമുള്ള മുഴുവൻ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകളിലും ഈ പ്രമോഷനും ആകർഷകമായ ഓഫറുകളും ലഭ്യമായിരിക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:saudi ministryluluPraises
    News Summary - Lulu's 'Made in Saudi' promotion receives huge response; Saudi Ministry of Industry praises
    Similar News
    Next Story
    X