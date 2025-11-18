Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightജിദ്ദയിലെ ലുലുവി​െൻറ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 18 Nov 2025 3:48 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Nov 2025 3:48 PM IST

    ജിദ്ദയിലെ ലുലുവി​െൻറ ആദ്യ ലോട്ട് സ്​റ്റോർ അൽ റവാബിയിൽ തുറന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    മിക്ക ഉൽപന്നങ്ങൾക്കും 22 റിയാലിൽ താഴെ മാത്രം വില
    lulu,al rawabi,mall,ലുലുമാൾ, അൽ റവാബി,
    cancel
    camera_alt

    ജിദ്ദയിലെ ലുലുവി​െൻറ ആദ്യ ലോട്ട് സ്​റ്റോർ അൽ റവാബിയിൽ തുറന്നപ്പോൾ

    Listen to this Article

    ജിദ്ദ: ലുലുവി​െൻറ വാല്യൂ ഷോപ്പിങ്ങ് കൺസ്പെറ്റ് സ്​റ്റോറായ ‘ലോട്ട്’ ശൃംഖല സൗദി അറേബ്യയിൽ വിപുലമാക്കുന്നതി​െൻറ ഭാ​ഗമായി ജിദ്ദയിലെ ആദ്യ ലോട്ട് സ്​റ്റോർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. അൽ റവാബിയിലെ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിലാണ് പുതിയ ലോട്ട് സ്​റ്റോർ തുറന്നത്. കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ മികച്ച ഉത്പന്നങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ലോട്ട് സ്​റ്റോറിലൂടെ ലുലു.


    കൂടുതൽ ഉത്പന്നങ്ങൾക്കും 22 റിയാലിൽ താഴെ മാത്രമാണ് വില. 38,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലുള്ള ലോട്ട് സ്​റ്റോറിൽ, വീട്ടുപകരണങ്ങൾ, കിച്ചൻവെയർ, ഫാഷൻ ഉത്പന്നങ്ങൾ, ബ്യൂട്ടി പ്രൊഡ്ക്ട്സ് അടക്കം വിപുലമായ ശേഖരമാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. സൗദിയിലെ പ്രാദേശിക ഉത്പന്നങ്ങൾക്കൊപ്പം ആഗോള ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശേഖരവും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മികച്ച പാർക്കിങ്​ സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഹഫർ അൽ ബതിൻ, അൽ അഹ്സ, സെയ്ഹത്, റിയാദിലെ മലസ്, റുസെയ്ഫ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ലുലു ലോട്ട് സ്​റ്റോറുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ബജറ്റ് ഫ്രണ്ട്​ലി ഷോപ്പിങ്ങ് കൂടുതൽ വിപുലമാക്കുന്നതി​െൻറ ഭാ​ഗമായാണ് ലോട്ട് സ്​റ്റോറുകൾ ലുലു സജീവമാക്കുന്നത്.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:lulu mallsoudi newsrawabi
    News Summary - Lulu's first Lotte store in Jeddah opens in Al Rawabi
    Similar News
    Next Story
    X