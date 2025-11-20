Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_right70 ശതമാനം...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 8:38 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 8:38 PM IST

    70 ശതമാനം വിലക്കിഴിവ്,​ സൗദിയിൽ സൂപ്പർ ഫ്രൈഡേ ഓഫറുകളുമായി ലുലു

    text_fields
    bookmark_border
    ഒരാഴ്ചത്തെ മെഗാ ഡീലുകളിൽ മാസ്​റ്റർ കാർഡ് ഓഫറുകൾ, ഫിഷ് ഫെസ്​റ്റ്​, ടോയ് ഫെസ്​റ്റ്
    70 ശതമാനം വിലക്കിഴിവ്,​ സൗദിയിൽ സൂപ്പർ ഫ്രൈഡേ ഓഫറുകളുമായി ലുലു
    cancel

    റിയാദ്: ‘സൂപ്പർ ഫ്രൈഡേ’ മെഗാ ഓഫറുകളുമായി സൗദിയിലെ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകൾ. ആയിരക്കണക്കിന് ഉത്പന്നങ്ങളാണ് 70 ശതമാനത്തിലധികം വിലക്കിഴിവിൽ ഉപഭോക്താക്കളിലേക്കെത്തുന്നത്. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഷോപ്പിങ്​ ആഘോഷമായി ലുലു സൂപ്പർ ഫ്രൈഡേ മാറി. ഈ ഓഫർ കാലയളവിൽ മാസ്​റ്റർ കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഷോപ്പിങ്ങിനും ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

    ഇലക്ട്രോണിക്സ്, മൊബൈൽ, ലാപ്ടോപ്പുകൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, വീട്ടുപകരണങ്ങൾ തുടങ്ങി നിരവധി കാറ്റഗറികളിൽ ഓഫറുകൾ ലഭ്യമാണ്. ഓൺലൈനിൽ മാസ്​റ്റർ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഷോപ്പിങ്ങിന് 15 ശതമാനമാണ് വിലക്കിഴിവ്. നവംബർ 19 മുതൽ 25 വരെയുള്ള തീയതികളിൽ 350 റിയാലിനോ അതിൽ കൂടുതലോ തുകക്ക്​ ഷോപ്പിങ്​ നടത്തുന്നവർക്കാണ് ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കുക. മാസ്​റ്റർകാർഡ് ഓഫ് ലൈൻ ഇടപാടുകൾക്ക് അധികമായി 10 ശതമാനം ഓഫർ ലഭിക്കും.

    കുറഞ്ഞത് ആയിരം റിയാലിന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഇതിലൂടെ 150 റിയാൽ വരെ ലാഭിക്കാനാകും. മാസ്​റ്റർ കാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുള്ളവർക്കും ലുലു ഹാപ്പിനസ് അംഗത്വമുള്ളവർക്കുമാണ് ഈ ആനുകൂല്യം. നവംബർ 21ന് മാത്രമേ ഓഫ് ലൈൻ ഓഫർ ലഭിക്കൂ. ആപ്പിൾ പേ, മദ, സാംസങ് പേ, ഗൂഗിൾ പേ, ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചറുകൾ, ആപ്പിൾ ഉത്പന്നങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇടപാടുകൾക്കും ഓഫർ ബാധകമല്ല.

    സൂപ്പർ ഫ്രൈഡേ കാമ്പയിനിലൂടെ സമാനതകളില്ലാത്തതും മൂല്യാധിഷ്ഠിതവുമായ ഷോപ്പിങ്​ ആഘോഷം ഇത്തവണയും സൗദിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അഭിമാനമെന്ന് ലുലു സൗദി ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് ഹാരിസ് പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും ഗുണമേന്മയുള്ള ഉത്പന്നങ്ങൾ, മികച്ച വിലയിൽ ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ജനങ്ങളോടുള്ള ലുലുവി​െൻറ പ്രതിദ്ധതയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

    നൂറിലധികം വൈവിധ്യങ്ങളൊരുക്കി ഫിഷ് ഫെസ്​റ്റും സജ്ജമാണ്. രാജ്യത്തെ മത്സ്യകൃഷി മേഖലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക കൂടി ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഫെസ്​റ്റ്​ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ദേശീയ ഫിഷറീസ് വികസന പദ്ധതി സി.ഇ.ഒയുടെ ഉപദേഷ്​ടാവും പ്രതിനിധി സംഘം തലവനുമായ എൻജി. ഇബ്രാഹിം അൽ സഹ്റാനി ഫെസ്​റ്റ്​ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ടേസ്​റ്റിങ്​ കൗണ്ടറുകൾ, ഷെഫ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷനുകൾ, ഫിഷ് കട്ടിങ്​ സ്​റ്റേഷനുകൾ എന്നിവ ഫെസ്​റ്റിൽ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. സൂപ്പർ ഫ്രൈഡേ പ്രമാണിച്ച് പ്രത്യേക ഓഫർ വിലകളാണ് ഫെസ്​റ്റിൽ നൽകുന്നത്.

    ഷോപ്പിങ്​ ആഘോഷത്തിന് പകിട്ട് ഇരട്ടിയാക്കി ലുലു ടോയ് ഫെസ്​റ്റിവലിനും തുടക്കമായിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കിടയിൽ ട്രെൻഡിങ്ങായുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് കളിപ്പാട്ടങ്ങളും ഗെയിമുകളും പഠനോപകരണങ്ങളും ആകർഷകമായ ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് ടോയ് ഫെസ്​റ്റിവലിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത്. സൂപ്പർ ഫ്രൈഡേ ഷോപ്പിങ്​ ആഘോഷങ്ങൾക്കൊപ്പം ഫിഷ് ഫെസ്​റ്റും ടോയ് ഫെസ്​റ്റും അണിനിരന്നതോടെ സീസണിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഓഫറുകളും ഡീലുകളുമാണ് ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകളിൽ ഉപഭോക്താക്കളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:OffersLuLu Hypermarketsaudiarabiagulf news malayalam
    News Summary - Lulu with Super Friday offers in Saudi Arabia, 70 percent discount
    Similar News
    Next Story
    X