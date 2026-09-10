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    ലുലുവി​െൻറ അഞ്ചാമത്തെ 'സ്വിഫ്റ്റ്' സ്​റ്റോർ റിയാദ്​ മെട്രോ അൽ ഔദ് സ്​റ്റേഷനിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി

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    ലുലുവി​െൻറ അഞ്ചാമത്തെ സ്വിഫ്റ്റ് സ്​റ്റോർ റിയാദ്​ മെട്രോ അൽ ഔദ് സ്​റ്റേഷനിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി
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    റിയാദ്​ മെട്രോ അൽ ഔദ് സ്​റ്റേഷനിൽ ലുലുവി​െൻറ 'സ്വിഫ്റ്റ്' സ്​റ്റോർ സ്​റ്റേഷൻ മാനേജർ ഖാലിദ് അൽ മൽകി ഉദ്​ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

    റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിൽ ലുലു ഗ്രൂപ്പി​െൻറ അതിവേഗം വളരുന്ന കൺവീനിയൻസ് സ്​റ്റോർ ശൃംഖലയായ ‘സ്വിഫ്റ്റ്’-​െൻറ അഞ്ചാമത്തെ ഔട്ട്‌ലെറ്റ് റിയാദിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. റിയാദിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പൊതുഗതാഗത കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ അൽ ഔദ് മെട്രോ സ്​റ്റേഷനിലാണ് പുതിയ സ്​റ്റോർ തുറന്നിരിക്കുന്നത്.

    ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ മുതൽ വിവിധ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ വരെ എളുപ്പത്തിൽ വാങ്ങാനും തടസ്സമില്ലാത്ത വേഗത്തിലുള്ള ഷോപ്പിങ്​ അനുഭവം ആസ്വദിക്കാനും പുതിയ സ്​റ്റോർ അവസരമൊരുക്കുന്നു. എവിടെയും എപ്പോഴും ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി വേഗതയേറിയ ഷോപ്പിങ്​ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് ലുലു സ്വിഫ്റ്റ് സ്​റ്റോറുകളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

    അൽ ഔദ് മെട്രോ സ്​റ്റേഷൻ മാനേജർ ഖാലിദ് അൽ മൽകി പുതിയ സ്വിഫ്റ്റ് ഔട്ട്‌ലെറ്റി​െൻറ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് സൗദി ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് ഹാരിസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

    റിയാദിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ പൊതുഗതാഗത മേഖലകളിലൊന്നിൽ യാത്രാവേളകളിൽ പോലും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഷോപ്പിങ്​ കൂടുതൽ ലളിതവും സൗകര്യപ്രദവുമാക്കാൻ ഈ പുതിയ സംരംഭത്തിലൂടെ സാധിക്കും.

    സൗദി അറേബ്യയുടെ ‘വിഷൻ 2030’ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് ആനുപാതികമായി, രാജ്യത്തുടനീളം വരും വർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സ്വിഫ്റ്റ് സ്​റ്റോറുകൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള ലുലു ഗ്രൂപ്പി​െൻറ വിപുലീകരണ പദ്ധതികളിലെ മറ്റൊരു സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പാണ് അൽ ഔദ് മെട്രോ സ്​റ്റേഷനിലെ ഈ പുതിയ ഔട്ട്‌ലെറ്റ്.

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    News Summary - Lulu's fifth 'Swift' store starts operations at Riyadh Metro Al Oud Station
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