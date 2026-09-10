ലുലുവിെൻറ അഞ്ചാമത്തെ 'സ്വിഫ്റ്റ്' സ്റ്റോർ റിയാദ് മെട്രോ അൽ ഔദ് സ്റ്റേഷനിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിtext_fields
റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിൽ ലുലു ഗ്രൂപ്പിെൻറ അതിവേഗം വളരുന്ന കൺവീനിയൻസ് സ്റ്റോർ ശൃംഖലയായ ‘സ്വിഫ്റ്റ്’-െൻറ അഞ്ചാമത്തെ ഔട്ട്ലെറ്റ് റിയാദിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. റിയാദിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പൊതുഗതാഗത കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ അൽ ഔദ് മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലാണ് പുതിയ സ്റ്റോർ തുറന്നിരിക്കുന്നത്.
ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ മുതൽ വിവിധ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ വരെ എളുപ്പത്തിൽ വാങ്ങാനും തടസ്സമില്ലാത്ത വേഗത്തിലുള്ള ഷോപ്പിങ് അനുഭവം ആസ്വദിക്കാനും പുതിയ സ്റ്റോർ അവസരമൊരുക്കുന്നു. എവിടെയും എപ്പോഴും ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി വേഗതയേറിയ ഷോപ്പിങ് സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് ലുലു സ്വിഫ്റ്റ് സ്റ്റോറുകളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
അൽ ഔദ് മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ മാനേജർ ഖാലിദ് അൽ മൽകി പുതിയ സ്വിഫ്റ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റിെൻറ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് സൗദി ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് ഹാരിസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
റിയാദിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ പൊതുഗതാഗത മേഖലകളിലൊന്നിൽ യാത്രാവേളകളിൽ പോലും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഷോപ്പിങ് കൂടുതൽ ലളിതവും സൗകര്യപ്രദവുമാക്കാൻ ഈ പുതിയ സംരംഭത്തിലൂടെ സാധിക്കും.
സൗദി അറേബ്യയുടെ ‘വിഷൻ 2030’ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് ആനുപാതികമായി, രാജ്യത്തുടനീളം വരും വർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സ്വിഫ്റ്റ് സ്റ്റോറുകൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള ലുലു ഗ്രൂപ്പിെൻറ വിപുലീകരണ പദ്ധതികളിലെ മറ്റൊരു സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പാണ് അൽ ഔദ് മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലെ ഈ പുതിയ ഔട്ട്ലെറ്റ്.
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