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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 23 Jun 2026 5:30 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Jun 2026 5:30 PM IST

    ലോകകപ്പ് ആവേശത്തിൽ സമ്മാനപ്പെരുമഴയൊരുക്കി ലുലു സൗദിയും ജീനിയും

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    മൂന്ന് ലക്ഷം റിയാലി​െൻറ സമ്മാനങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ സുവർണ്ണാവസരം
    ലോകകപ്പ് ആവേശത്തിൽ സമ്മാനപ്പെരുമഴയൊരുക്കി ലുലു സൗദിയും ജീനിയും
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    ലുലു ഹൈപർമാർക്കറ്റുകളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ ‘ഷോപ് ആൻഡ് റൈഡ് ടു യുവർ ഗോൾ’ കാമ്പയിൻ ഉദ്​ഘാടന ചടങ്ങ്​

    റിയാദ്: ഈ ലോകകപ്പ് സീസൺ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവിസ്മരണീയമാക്കാൻ സൗദി അറേബ്യയിലെ ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകളിൽ വൻ സമ്മാനപ്പെരുമഴ. രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ റൈഡിങ്​ ആപ്പായ ‘ജീനി’യുമായി കൈകോർത്ത് മൂന്ന് ലക്ഷം റിയാൽ വിലമതിക്കുന്ന സ്വപ്നസമാനമായ സമ്മാനങ്ങളാണ് ലുലു ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

    റിയാദ് മുറബ്ബയിലെ ലുലു മാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ‘ഷോപ് ആൻഡ് റൈഡ് ടു യുവർ ഗോൾ’ എന്ന പേരിലുള്ള സവിശേഷമായ സമ്മാന കാമ്പയിന്​ ഔദ്യോഗിക തുടക്കം കുറിച്ചു. ജീനി സി.എസ്.എസ്.ഒ ഫലാ അൽ അനസി, ലുലു സൗദി ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റ് ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് ഹാരിസ് എന്നിവർ ചേർന്ന് ഫുട്ബാൾ തട്ടിയാണ് കാമ്പയി​െൻറ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത്.

    ലുലു മാനേജ്മെൻറ്​ പ്രതിനിധികളും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. റിയാദ്, ദമ്മാം, ജിദ്ദ ഉൾപ്പെടെ സൗദിയിലെ എല്ലാ മേഖലകളിലുമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ ലോകകപ്പ് ഓഫറുകളുടെ ഭാഗമാകാൻ സാധിക്കും. ലോകകപ്പ് സീസണിലെ ഷോപ്പിങ്​ കാലയളവിൽ ലുലുവിലെത്തുന്ന ഉപഭോക്താക്കളെയും ഫുട്ബാൾ പ്രേമികളെയും കാത്തിരിക്കുന്നത് ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങളാണ്.

    കാമ്പയി​െൻറ ഭാഗമായി ലുലുവിൽ നിന്ന് ഷോപ്പിങ്​ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ജീനി ആപ്പിലൂടെ 3,000 സൗജന്യ റൈഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും. ഈ സൗജന്യ റൈഡുകൾക്ക് യാത്രാ പരിധികളില്ല എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകളുള്ള സൗദിയിലെ എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും ഈ ഫ്രീ റൈഡ് ഓഫർ ലഭ്യമാണ്.

    ഇതിന് പുറമെ ലോകകപ്പ് ഷോപ്പിങ്​ ആവേശം ഇരട്ടിയാക്കുന്ന നിരവധി സർപ്രൈസ് സമ്മാനങ്ങളും ഉപഭോക്താക്കളെ തേടിയെത്തുന്നുണ്ട്. ലുലുവിൽ നിന്ന് ഷോപ്പിങ്​ പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ 10 ഐഫോണുകളും, അഞ്ച്​ ഗ്രാമി​െൻറ 10 സ്വർണ നാണയങ്ങളും സ്വന്തമാക്കാനുള്ള സുവർണാവസരമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

    ഷോപ്പിങ്ങിനൊപ്പം ഫുട്ബാൾ പ്രേമികൾക്കായി മൂന്ന് മേഖലകളിലായി പ്രത്യേക ‘ഫിഫ ഗെയിമിങ്​ കോപറ്റീഷനുകളും’ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിക്കുന്നവർക്കും ഐഫോണുകൾ സമ്മാനമായി ലഭിക്കും. ആകർഷകമായ വിലക്കിഴിവുകൾക്കൊപ്പം ജീനിയുമായി ചേർന്ന് ഒരുക്കിയ ഈ ബമ്പർ സമ്മാന പദ്ധതിയിലൂടെ, സമീപകാലത്ത് സൗദി അറേബ്യ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഷോപ്പിങ്​ ആഘോഷത്തിനാണ് ലുലു തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത്.

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    TAGS:Saudi ArabiaWorld Cup 2026lulu saudi
    News Summary - LuLu Saudi and Geenie prepare a downpour of prizes in the World Cup excitement
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