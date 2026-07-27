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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 27 July 2026 6:25 PM IST
    Updated On
    date_range 27 July 2026 6:29 PM IST

    2000-ത്തിലധികം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വൻ ഇളവുകൾ; ‘ലുലു പ്രൈസ് സ്റ്റോം’ ഓഫർ മാമാങ്കത്തിന് സൗദിയിൽ തുടക്കമാകുന്നു

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    2000-ത്തിലധികം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വൻ ഇളവുകൾ; ‘ലുലു പ്രൈസ് സ്റ്റോം’ ഓഫർ മാമാങ്കത്തിന് സൗദിയിൽ തുടക്കമാകുന്നു
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    റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിലുടനീളമുള്ള ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റുകളിൽ സീസണിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓഫർ വിൽപ്പനയായ ‘ലുലു പ്രൈസ് സ്റ്റോം’ ആരംഭിക്കുന്നു. ജൂലൈ 29 മുതൽ ആഗസ്​റ്റ്​ 31 വരെയുള്ള നാല് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ഈ ഷോപ്പിങ്​ മാമാങ്കത്തിൽ 2000-ത്തിലധികം ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് വൻ വിലക്കുറവിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

    റിയാദ്, ജിദ്ദ, ദമ്മാം തുടങ്ങി രാജ്യത്തെ എല്ലാ പ്രമുഖ നഗരങ്ങളിലെയും ലുലു ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളിൽ ഈ ഓഫറുകൾ ഒരേസമയം ലഭ്യമാകുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അഞ്ച് റിയാലിന് രണ്ട് ഗുലാബ് ജാമുൻ-ഐസ്ക്രീം കോംബോ ലഭ്യമാകുന്ന ജനപ്രിയ ഓഫറുകൾ മുതൽ വിപുലമായ ശ്രേണിയിലുള്ള ഡിസ്‌കൗണ്ടുകളാണ് പ്രൈസ് സ്റ്റോമിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഗ്രോസറി, ഫ്രഷ് ഫുഡ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഡിജിറ്റൽ ഗാഡ്ജറ്റുകൾ, ഹോം അപ്ലയൻസസ്, വീട്ടുപകരണങ്ങൾ, ഹോം ഫർണിഷിങ്​ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ മെൻസ്, ലേഡീസ്, കിഡ്‌സ് ഫാഷൻ വസ്ത്രങ്ങൾ, ഫുട്‌വെയർ, ഹാൻഡ്‌ബാഗുകൾ, സ്റ്റൈൽ ആക്‌സസറീസ് തുടങ്ങി എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലെയും സാധനങ്ങൾ ആകർഷകമായ ഡീലുകളിൽ സ്വന്തമാക്കാം.

    ലുലുവി​െൻറ ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി സീസണിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഓഫർ വിൽപ്പനയാണിതെന്നും, നാല് ദിവസങ്ങളിലായി എല്ലാ കാറ്റഗറികളിലും മികച്ച ഇളവുകൾ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും സൗദി ലുലു ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് ഹാരിസ് വ്യക്തമാക്കി. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ സുഗമമായി ഷോപ്പിങ്​ നടത്തുന്നതിനായി വിപുലമായ ഇൻസ്‌റ്റാൾമെൻറ്​, ഫിൻടെക് പെയ്‌മെൻറ്​ സൗകര്യങ്ങളും ലുലു ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

    റിയാദ് ബാങ്ക്, അറബ് നാഷനൽ ബാങ്ക്, എസ്.എൻ.ബി, സൗദി അവ്വൽ ബാങ്ക്, എമിറേറ്റ്സ് എൻ.ബി.ഡി, അൽ രാജ്ഹി ബാങ്ക് എന്നീ ബാങ്കുകളുടെ കാർഡുകൾ വഴി പൂജ്യം ശതമാനം പലിശരഹിത ഇൻസ്‌റ്റാൾമെൻറ്​ പ്ലാനുകൾ ലഭ്യമാണ്. പ്രമുഖ ബാങ്കുകളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പ്രമോഷനുകൾക്കും ക്യാഷ്ബാക്ക് ഓഫറുകൾക്കും പുറമെ, ടാബി, തമാര എന്നീ സേവനങ്ങൾ വഴി സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വാങ്ങി തുക പിന്നീട് തവണകളായി അടച്ചുതീർക്കാനുള്ള ‘ബയ്​ നൗ, പേ ലേറ്റർ’ സൗകര്യവും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കൂടുതൽ ഷോപ്പിങ്​ നടത്താനുള്ള മികച്ച അവസരമാണ് ഇതിലൂടെ ഒരുങ്ങുന്നത്.

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    TAGS:OfferSaudi ArabiaLulu Hypermarket
    News Summary - Big discounts on over 2,000 products: 'LuLu Price Storm' offer begins in Saudi Arabia
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