Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 6:54 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 6:54 AM IST

    ലു​ലു - മ​ല​ർ​വാ​ടി സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷം

    lulu malarvadi
    റി​യാ​ദി​ൽ ലു​ലു - മ​ല​ർ​വാ​ടി സം​യു​ക്ത സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ന​ട​ന്ന പെ​ൻ​സി​ൽ ഡ്രോ​യി​ങ്,

    ക​ള​റിം​ഗ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: മ​ല​ർ​വാ​ടി ബാ​ല​സം​ഘ​വും ലു​ലു ഹൈ​പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റും സം​യു​ക്ത​മാ​യി സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മ​ല​സ് ലു​ലു​മാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ 100 ല​ധി​കം കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജൂ​നി​യ​ര്‍ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ പെ​ന്‍സി​ല്‍ ഡ്രോ​യി​ങ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ലി​ബ ഷെ​സാ​ൻ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ദി​ൽ​ക​ഷ് നൗ​ഷാ​ദ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ന​താ​ഷാ സ​ഞ്ജീ​വ് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    ഒ​ന്ന് മു​ത​ൽ മൂ​ന്നാം ക്ലാ​സ് വ​രെ​യു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ക്ര​യോ​ണ്‍സ്‌ ക​ള​റി​ങ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം അ​ൽ​ഫോ​ൻ​സ ഗ്രെ​സും ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം ഷി​ഫാ മെ​ഹ്റി​നും മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം അ​യ്‌​ലി​ൻ നാ​സി​ദും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ലു​ലു ഫ്ലോ​ർ മാ​നേ​ജ​ർ സി​ദ്ദി​ഖ്, സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ മു​ഹ്‌​സി​ൻ, മ​ല​ർ​വാ​ടി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സി​ദ്ദി​ക്ക് ബി​ൻ ജ​മാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ഫ്നി​ദ അ​ഷ്ഫാ​ഖ്, അ​ൻ​ഷ ജ​വാ​ദ്, സ​ബ്‌​ന ല​ത്തീ​ഫ്, റം​സി​യ അ​സ്‌​ലം, പ്ര​സി​ത, മു​ഹ​സി​ന തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. മ​ല​ർ​വാ​ടി കോ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ സാ​ജി​ദ് അ​ലി, ഫൈ​സ​ൽ കൊ​ല്ലം, ഹി​ഷാം പൊ​ന്നാ​നി, ആ​ബി​ദ്, നി​സാ​ർ വാ​ണി​യ​മ്പ​ലം, അ​ഫാ​ൻ, മു​നീ​ബ് കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി, നാ​സ​ർ ആ​ലു​വ, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ മോ​ണ്ടു, ശു​ക്കൂ​ർ പൂ​ക്ക​യി​ൽ, സ​ലീം ബാ​ബു തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കും മു​തി​ര്‍ന്ന​വ​ര്‍ക്കു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ നി​ര​വ​ധി പേ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വി​ദാ​ദ് റ​ഷീ​ദ് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ അ​വ​താ​ര​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:celebrationGulf NewsmalarvadiIndependence DayluluSaudi Arabia News
