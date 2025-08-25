Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightലു​ലു ഗ്രൂ​പ് സൗ​ദി...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 9:31 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 9:31 AM IST

    ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് സൗ​ദി ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​രി​സ് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ അം​ബാ​സ‍‍ഡ​റു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് സൗ​ദി ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​രി​സ് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ അം​ബാ​സ‍‍ഡ​റു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് സൗ​ദി ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​രി​സ് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ അം​ബാ​സ‍‍ഡ​റു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    cancel
    camera_alt

    ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ഇ​ന്‍റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​രി​സ്, ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ അം​ബാ​സ​ഡ​ര്‍ ഡോ. ​ഡോ. സു​ഹൈ​ൽ അ​ജാ​സ് ഖാ​നെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ഇ​ന്‍റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​രി​സ് സൗ​ദി​യി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ അം​ബാ​സ​ഡ​ര്‍ ഡോ. ​ഡോ. സു​ഹൈ​ൽ അ​ജാ​സ് ഖാ​നു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. ഇ​ന്ത്യ - സൗ​ദി വ്യാ​പാ​ര ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ല്‍ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ല്‍ ച​ര്‍ച്ച​യാ​യി. ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ സൗ​ദി വി​പ​ണ​യി​ല്‍ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ന​ട​ത്തു​ന്ന നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് മു​ന്‍നി​ര്‍ത്തി​യാ​യി​രു​ന്നു കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച.

    വ്യ​പാ​ര​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​യി​ലു​ള്ള ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കും. റീ​ട്ടെ​യ്ല്‍ മേ​ഖ​ല, ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ അ​ട​ക്കം സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തേ​ണ്ട വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും, ഇ​ന്ത്യ​യും സൗ​ദി​യും കൂ​ടു​ത​ല്‍ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് സ​ഹ​ക​ര​ണം വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്‍റെ അ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ഇ​രു​വ​രും ച​ര്‍ച്ച ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newssoudi newsThe Lulu Group
    News Summary - Lulu Group Saudi Director Muhammad Harris meets Indian Ambassador
    Similar News
    Next Story
    X