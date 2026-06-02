Madhyamam
    Posted On
    date_range 2 Jun 2026 8:22 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jun 2026 8:22 AM IST

    ഹ​ജ്ജ് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് വി​പു​ല​മാ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ലു​ലു ഗ്രൂ​പ്

    ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ഭ​ക്ഷ​ണ​പ്പൊ​തി​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു
    തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക്​ സേ​വ​നം ന​ൽ​കാ​ൻ മ​ക്ക​യി​ലെ പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ലു​ലു സ്റ്റോ​റു​ക​ളി​ലൊ​ന്ന്

    റി​യാ​ദ്: ഹ​ജ്ജി​നെ​ത്തി​യ ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും മി​ക​ച്ച സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് വി​പു​ല​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി. സൗ​ദി ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​െൻറ വി​വി​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യും സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യും കൈ​കോ​ർ​ത്താ​ണ് ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ഈ ​കാ​രു​ണ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ പു​ണ്യ​യാ​ത്ര​യു​ടെ ഓ​രോ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും പ​ര​മാ​വ​ധി സൗ​ക​ര്യ​വും പ​രി​ച​ര​ണ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ്​ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം.

    ഇ​തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യി സൗ​ദി എ​ക്സ്പോ​ർ​ട്സി​െൻറ കീ​ഴി​ലു​ള്ള ‘സൗ​ദി മെ​യ്ഡ്’ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​മാ​യും മ​റ്റ് പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​മാ​യും സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഒ​രു ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ഭ​ക്ഷ​ണ​പ്പൊ​തി​ക​ളാ​ണ് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കാ​യി ഇ​തി​ന​കം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്. കൂ​ടാ​തെ, പു​ണ്യ​ഭൂ​മി​യി​ലെ വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന 10 ലു​ലു സ്​​റ്റോ​റു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കാ​ണ് അ​വ​ശ്യ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നേ​രി​ട്ടു​ള്ള വി​പ​ണ​ന​ത്തി​ന് പു​റ​മെ, പ്ര​മു​ഖ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഡെ​ലി​വ​റി പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മാ​യ ഹം​ഗ​ർ​സ്റ്റേ​ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്ന് വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള സ്മാ​ർ​ട്ട് ഡെ​ലി​വ​റി സം​വി​ധാ​ന​വും ലു​ലു ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​ശു​ദ്ധ മ​ണ്ണി​ലെ​ത്തി​യ ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വ​രു​ന്ന, ദൈ​വ​ത്തി​െൻറ അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സു​ഗ​മ​വു​മാ​യ തീ​ർ​ഥാ​ട​ന അ​നു​ഭ​വം സ​മ്മാ​നി​ക്കാ​ൻ ലു​ലു ഗ്രൂ​പ്പി​െൻറ ഈ ​കൂ​ട്ടാ​യ പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സാ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:luluhajj pilgrimsLulumall
    News Summary - Lulu Group provides extensive services for Hajj pilgrims
