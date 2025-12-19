Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅഷർഖിയ ചേംബർ വാർഷിക...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 8:03 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 8:03 PM IST

    അഷർഖിയ ചേംബർ വാർഷിക സ്വീകരണത്തിൽ പങ്ക് ചേർന്ന് ലുലു ഗ്രൂപ്

    text_fields
    bookmark_border
    അഷർഖിയ ചേംബർ വാർഷിക സ്വീകരണത്തിൽ പങ്ക് ചേർന്ന് ലുലു ഗ്രൂപ്
    cancel
    camera_alt

    സൗദി കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ നടന്ന അഷർഖിയ ചേംബർ വാർഷിക സ്വീകരണത്തിൽ ലുലു സൗദി ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് ഹാരിസ്, ലുലു കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യ റീജനൽ ഡയറക്ടർ ഷംനാസ് പള്ളിക്കണ്ടി എന്നിവർ

    Listen to this Article

    റിയാദ്: സൗദി കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ നടന്ന അഷർഖിയ ചേംബർ വാർഷിക സ്വീകരണത്തിൽ ശ്രദ്ധേയ സാന്നിധ്യമായി ലുലു ഗ്രൂപ്പും. കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യ ഗവർണർ അമീർ സഊദ് ബിൻ നായിഫ്​ ബിൻ അബ്​ദുൽ അസീസി​ന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ദഹ്റാൻ എക്സ്പോ വേദിയിലാണ് അഷർഖിയ സ്വീകരണം സംഘടിപ്പിച്ചത്.

    ലുലു സൗദി ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് ഹാരിസ്, ലുലു കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യ റീജനൽ ഡയറക്ടർ ഷംനാസ് പളളിക്കണ്ടി എന്നിവർ ലുലു ഗ്രൂപ്പിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുത്തു. ദമ്മാം അഷർഖിയ ചേംബർ ചെയർമാൻ ബദർ എസ്. അൽ റെസിസ അടക്കമുള്ള വിശിഷ്​ടാതിഥികളുമായി ഇരുവരും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.

    കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയയുടെ പുത്തൻ പങ്കാളിത്തങ്ങൾ, നവീകരണം, വളർച്ച അടക്കം എല്ലാം ആഘോഷിച്ച വേദിയിൽ വ്യവസായ പ്രമുഖർ, ഉന്നത സർക്കാർ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരുൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ അണിനിരന്നു. മേഖലയിലെ വ്യവസായ പങ്കാളിത്തങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനുമടക്കം അതുല്യ അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതാണ് അഷർഖിയ വേദി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:annual planDhahranlulu groupsaudi Eastern Province
    News Summary - Lulu Group participates in the Asharkiya Chamber's annual reception
    Similar News
    Next Story
    X