Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 18 Sept 2025 7:36 AM IST
    date_range 18 Sept 2025 7:36 AM IST

    ഗൂ​ഗി​ള്‍ പേ ​സേ​വ​ന​മൊ​രു​ക്കി​യ ആ​ദ്യ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യി ലു​ലു

    ഗൂ​ഗി​ള്‍ പേ ​സേ​വ​ന​മൊ​രു​ക്കി​യ ആ​ദ്യ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യി ലു​ലു
    റി​യാ​ദ്: ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്കാ​യി ഗൂ​ഗി​ള്‍ പേ ​സേ​വ​ന​മൊ​രു​ക്കി​യ സൗ​ദി​യി​ലെ ആ​ദ്യ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യി ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക​റ്റ്. ഇ​തോ​ടെ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലെ ഷോ​പ്പി​ങ് സ്മാ​ര്‍ട്ടാ​യും വേ​ഗ​ത്തി​ലും ല​ളി​ത​മാ​യും പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് മ​ട​ങ്ങാം. ദേ​ശീ​യ പേ​മെ​ന്‍റ് സം​വി​ധാ​ന​മാ​യ 'മ​ദ'​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഗൂ​ഗി​ള്‍ പേ, ​ഗൂ​ഗി​ള്‍ വാ​ല​റ്റ് സേ​വ​നം ലു​ലു സ്റ്റോ​റു​ക​ളി​ൽ സാ​ധ്യ​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ആ​ന്‍ഡ്രോ​യ്ഡ് ഫോ​ണു​ക​ള്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് ഗൂ​ഗി​ള്‍ പ്ലേ ​സ്റ്റോ​റു​ക​ള്‍ വ​ഴി ഡൗ​ണ്‍ലോ​ഡ് ചെ​യ്ത് ഗൂ​ഗി​ള്‍ പേ ​സൗ​ക​ര്യം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം.

    'ടാ​പ് ടു ​പേ' വ​ഴി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ള്‍ വേ​ഗ​ത്തി​ലും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യും പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കി മ​ട​ങ്ങാ​ന്‍ ഗൂ​ഗി​ള്‍ പേ ​സ​ഹാ​യി​ക്കും. ഗൂ​ഗി​ള്‍ വാ​ല​റ്റ് ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നി​ലൂ​ടെ ഡെ​ബി​റ്റ്, ക്രെ​ഡി​റ്റ്, ലോ​യ​ല്‍റ്റി കാ​ര്‍ഡു​ക​ള​ട​ക്കം ചേ​ര്‍ക്കാ​നും സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നും ക​ഴി​യും. അ​ല്‍റാ​ജ്ഹി, റി​യാ​ദ് ബാ​ങ്ക് ഇ​ട​പാ​ടു​കാ​ര്‍ക്കാ​ണ് ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ സേ​വ​നം ല​ഭി​ക്കു​ക. മ​റ്റ് ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ലെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്കും സൗ​ക​ര്യം ഉ​ട​ന്‍ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ലു​ലു മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ ഷോ​പ്പി​ങ് അ​നു​ഭ​വം കൂ​ടു​ത​ല്‍ സ്മാ​ര്‍ട്ടും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ലു​ലു​വി​ന്‍റെ ഈ ​ചു​വ​ടു​വെ​യ്പ്.

    Girl in a jacket

    News Summary - Lulu becomes the first retail establishment to integrate Google Pay service
