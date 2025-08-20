Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 7:43 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 7:43 AM IST

    വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ജി​ദ്ദ​യി​ലെ ലു​ലു​ ബീ​ച്ച് ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ത്തേ​ക്ക് അ​ട​ച്ചു

    വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ജി​ദ്ദ​യി​ലെ ലു​ലു​ ബീ​ച്ച് ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ത്തേ​ക്ക് അ​ട​ച്ചു
    ജി​ദ്ദ​യി​ലെ ലു​ലു​ ബീ​ച്ച്

    ജി​ദ്ദ: വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ലു​ലു ബീ​ച്ച് ആ​ഗ​സ്​​റ്റ്​ 19 ചൊ​വ്വാ​ഴ്​​ച മു​ത​ൽ ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ത്തേ​ക്ക് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി അ​ട​ച്ചി​ടു​ന്ന​താ​യി ജി​ദ്ദ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ജി​ദ്ദ​യി​ലെ സ​മു​ദ്ര ടൂ​റി​സം പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് വ​ട​ക്ക​ൻ അ​ബ്​​ഹു​ർ പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ലു​ലു ബീ​ച്ച്. സൂ​ര്യോ​ദ​യം മു​ത​ൽ സൂ​ര്യാ​സ്​​ത​മ​യം വ​രെ പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ലൈ​ഫ് ഗാ​ർ​ഡ് ക​സേ​ര​ക​ൾ, പ്ര​ത്യേ​ക ബോ​ട്ടു​ക​ൾ, പു​രു​ഷ​ന്മാ​രും സ്ത്രീ​ക​ളു​മാ​യ ലൈ​ഫ് ഗാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ടെ സേ​വ​നം എ​ന്നി​വ ബീ​ച്ചി​ൽ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളൊ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    മൊ​ത്ത ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കും ദേ​ശീ​യ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്കും ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സം​ഭാ​വ​ന പ​ര​മാ​വ​ധി​യാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ വി​വി​ധ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ ബീ​ച്ച്​ അ​ട​ച്ചി​ടു​ന്ന​ത്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും സൗ​ദി​യു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക, ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര, പൈ​തൃ​ക വൈ​വി​ധ്യ​ത്തെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​തു​ല്യ​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യും ആ​ഗോ​ള ടൂ​റി​സം ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ൽ നി​ർ​ത്തു​ക​യാ​ണ്​ ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    TAGS:lulusaudinewsJeddahDevelopment work
    News Summary - Lulu Beach in Jeddah closed for two weeks for development work
