Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 5 Feb 2026 10:03 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Feb 2026 10:03 PM IST

    റമദാന്​ മുന്നോടിയായി സൗദി ഉൽപന്നങ്ങള്‍ക്ക് വന്‍ ഓഫറുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച് ലുലു

    • -‘പ്രൗഡ്​ലി സൗദി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്’ കാമ്പയിന്​ തുടക്കം
    • -ലുലു ഹൈപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റുകളില്‍ ഫെബ്രുവരി 10 വരെ ഓഫറുകള്‍
    റമദാന്​ മുന്നോടിയായി സൗദി ഉൽപന്നങ്ങള്‍ക്ക് വന്‍ ഓഫറുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച് ലുലു
    Listen to this Article

    റിയാദ്: റമദാന്‍ ആഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നോടിയായി ലുലു ഹൈപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റുകളില്‍ സൗദി ഉൽപന്നങ്ങള്‍ക്ക് വന്‍ ഓഫറുകള്‍. ‘പ്രൗഡ്​ലി സൗദി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്’ എന്ന പേരില്‍ കാമ്പയിന് തുടക്കമിട്ടാണ് സൗദിയുടെ തനത് ഉൽപന്നങ്ങള്‍ കൂടുതലായി ഉപഭോക്താക്കളിലേയ്ക്ക് ലുലു എത്തിക്കുന്നത്. റമദാന്‍ മാസത്തിനായുള്ള തയാറെടുപ്പുകള്‍ക്കായി സ്വദേശി ഉൽപന്നങ്ങള്‍ ആകര്‍ഷകമായ വിലക്കുറവില്‍ ലുലുവില്‍ നിന്ന് ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. ഫെബ്രുവരി 10 വരെയാണ് ഓഫറുകള്‍.

    ഗ്രോസറി, മത്സ്യം, പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, ചിൽഡ് ആൻഡ് ഡയറി, ഫ്രോസൺ ഫുഡ്‌സ് തുടങ്ങി വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ വൻ വിലക്കുറവാണ് ഈ കാമ്പയി​ന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങള്‍ക്ക് പുറമെ റമദാനിൽ വീടുകൾ മനോഹരമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി ഹോം ഫർണിഷിങ്​, ഹൗസ്‌ഹോൾഡ് ഉൽപന്നങ്ങൾക്കും മികച്ച ഡിസ്‌കൗണ്ടുകൾ ലഭ്യമാണ്.

    രാജ്യത്തെ കർഷകരെയും പ്രാദേശിക നിർമാതാക്കളെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം, ഉയർന്ന ഗുണമേന്മയുള്ള സൗദി ഉൽപന്നങ്ങൾ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയുമാണ് ലുലു ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

    TAGS:Saudi Newslulu saudiLulu Ramadan Offer
