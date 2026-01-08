Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    'സ്നേഹവീട്' താക്കോൽദാനം

    ‘സ്നേഹവീട്’ താക്കോൽദാനം
    ഹാ​ഇ​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി​യും ഹാ​ഇ​ൽ ജ​ന​കീ​യ ക​മ്മി​റ്റി​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ചു​ന​ൽ​കു​ന്ന ‘സ്നേ​ഹ വീ​ടി’​െൻറ താ​ക്കോ​ൽ​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങ്​ പാ​ണ​ക്കാ​ട് ഹ​മീ​ദ​ലി ശി​ഹാ​ബ്​ ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ഹാ​ഇ​ൽ: ഹ​യി​ലി​ൽ ​വെ​ച്ച്​ മ​രി​ച്ച കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ ഈ​ങ്ങാ​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി അ​നൂ​പി​െൻറ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്​ ഹാ​ഇ​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി​യും ഹാ​ഇ​ൽ ജ​ന​കീ​യ ക​മ്മി​റ്റി​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ചു​ന​ൽ​കു​ന്ന ‘സ്നേ​ഹ വീ​ടി’​െൻറ താ​ക്കോ​ൽ​ദാ​നം പാ​ണ​ക്കാ​ട് ഹ​മീ​ദ​ലി ശി​ഹാ​ബ്​ ത​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഈ​ങ്ങാ​പ്പു​ഴ കു​ഞ്ഞു​കു​ളം മ​ഹ​ല്ല് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​നീ​ഫ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ലാ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി. ​ഹു​സ്സൈ​ൻ കു​ട്ടി, മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സി.​കെ. കാ​സിം, ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ബി​ജു താ​ന്നി​ക്കാം കു​ഴി (കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്) എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    നാ​സ​ർ ദാ​രി​മി (എ​സ്.​ഐ.​സി ഹാ​ഇ​ൽ), ഷാ​ജി താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി (ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഹാ​ഇ​ൽ), കെ.​സി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി (മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ്), സാ​ലി​ഹ് നി​സാ​മി എ​ളേ​റ്റി​ൽ (സ​മ​സ്ത), ടി.​കെ.​എം. അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ഈ​ങ്ങാ​പ്പു​ഴ (സി.​പി.​എം), സു​ലൈ​മാ​ൻ സ​ഖാ​ഫി (സ​മ​സ്ത), ഷാ​ഫി വ​ള​ഞ്ഞ​പാ​റ, കെ.​പി. ഷ​മീ​ർ, ഷം​സീ​ർ പോ​ത്താ​റ്റി​ൽ, കെ.​പി. ശി​ഹാ​ബ്, നം​ഷീ​ദ്‌ പു​തു​പ്പാ​ടി, ഹ​മീ​ദ് വ​യ​നാ​ട്, നി​സാ​ർ ന​ർ​ജാ​സ്, ഷ​മീ​ർ അ​ടി​വാ​രം, ഷാ​ഫി ക​ട്ടി​പ്പാ​റ, ഒ.​പി. സാ​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഹാ​ഇ​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബാ​പ്പു എ​സ്​​റ്റേ​റ്റ് മു​ക്ക് സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ യു.​കെ. നൗ​ഷാ​ദ് ഓ​മ​ശ്ശേ​രി ഫ​ണ്ട് വി​നി​യോ​ഗ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഷാ​ഫി കൊ​ട്ടാ​ര​ക്കോ​ത്ത് വീ​ട് നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​െൻറ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത് ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ൽ പ​ണി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി.

