Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 9:39 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 9:39 AM IST

    ഉം​റ യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ട്ടു

    വ​യ​നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി​ക്ക്​ തു​ണ​യാ​യി കെ.​എം.​സി.​സി
    ഉം​റ യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ട്ടു
    വ​യ​നാ​ട്​ സ്വ​ദേ​ശി സ​ഫി​യ ഉ​മ്മ മ​ക്ക​യി​ൽ

    ഉം​റ നി​ർ​വ​ഹ​ണ​ത്തി​നി​ടെ

    റി​യാ​ദ്: മ​ക്ക​യി​ലെ​ത്തി ഉം​റ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച് ദ​മ്മാം വ​ഴി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങാ​നു​ള്ള യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്​ ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ട്ട്​ പ്ര​യാ​സ​ത്തി​ലാ​യ വ​യ​നാ​ട്​ സ്വ​ദേ​ശി​നി​ക്ക്​ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ തു​ണ​യാ​യി. നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നും ഉം​റ ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ പു​റ​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്​ വ​യ​നാ​ട് ക​ൽ​പ​റ്റ സ്വ​ദേ​ശി​നി സ​ഫി​യ. ഉം​റ​യും സി​യാ​റ​ത്തും ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ മ​ദീ​ന​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ദ​മ്മാ​മി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്രാ​മ​ധ്യേ പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്​ ന​ഷ്​​ട​പ്പെ​ട്ട വി​വ​രം അ​റി​യു​ന്ന​ത് ദ​മ്മാം എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ്.

    അ​തോ​ടെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ പോ​കാ​നാ​കാ​തെ അ​വ​ർ അ​വി​ടെ കു​ടു​ങ്ങി. ഗ്രൂ​പ്പി​ലു​ള്ള സ​ഹ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രും അ​മീ​റു​മ​ട​ക്കം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി. വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ ദ​മ്മാം കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​വ് ഇ​ഖ്ബാ​ൽ ആ​ന​മ​ങ്ങാ​ട് എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട്​ പ്ര​യാ​സ​ത്തി​ലാ​യി​നി​ന്ന സ​ഫി​യ​യെ ദ​മ്മാ​മി​ലെ ത​െൻറ വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​വു​ക​യും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ഷാ​ജി വ​യ​നാ​ടി​െൻറ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി, പു​തി​യ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ടി​നു​ള്ള രേ​ഖ​ക​ൾ ശ​രി​യാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്​​തു.

    അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും വി​വ​ര​മ​റി​ഞ്ഞ്​ അ​ബ​ഹ​യി​ൽ ഹൗ​സ് ഡ്രൈ​വ​റാ​യി ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന മ​ക​ൻ നൗ​ഫ​ൽ ദ​മ്മാ​മി​ൽ എ​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട്‌ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​വേ​ണ്ടി ഉ​മ്മ​യും മ​ക​നും റി​യാ​ദി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ അ​വ​ർ​ക്ക് വേ​ണ്ട താ​മ​സ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ റി​യാ​ദ് കെ.​എം.​സി.​സി വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ ഷ​റ​ഫ് കു​മ്പ​ളാ​ട്, സു​ധീ​ർ ചൂ​ര​ൽ​മ​ല എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക്കി.

    വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി റ​ഫീ​ഖ് മ​ഞ്ചേ​രി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശാ​നു​സ​ര​ണം അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ മാ​ണ്ടാ​ട്, ആ​ബി​ദ് വ​യ​നാ​ട്, റ​ഷീ​ദ് ഹു​ദ​വി, ഷ​ഹീ​ർ റി​പ്പ​ൺ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ എം​ബ​സി​യി​ലെ​ത്തി ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി പ ​പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട്‌ ക​രാ​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സി​ൽ റി​യാ​ദി​ൽ​നി​ന്ന്​ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു. ഉം​റ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ മ​ട​ക്ക​യാ​ത്ര​ക്ക്​ ദ​മ്മാം എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ട് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ, മ​ദീ​ന​യി​ലോ മ​ക്ക​യി​ലോ നി​ന്ന്​ ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര ബ​സ്​ യാ​ത്ര​യ​ട​ക്കം തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് വ​ലി​യ പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഗ്രൂ​പ്​ അ​മീ​റ​ന്മാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ഇ​തു​​മൂ​ലം നി​ര​വ​ധി തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രാ​ണ്​ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

