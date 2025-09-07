Begin typing your search above and press return to search.
    യാ​ത്ര​യി​ൽ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ഷ്‌​ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്‌ നി​ത്യ​സം​ഭ​വം; ജാ​ഗ്ര​ത വേ​ണ​മെ​ന്ന് സാ​മൂ​ഹിക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ

    പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് റി​യാ​ദ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ സാ​ബി​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദും കു​ടും​ബ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കൊ​പ്പം 

    Losing passports while traveling

    റി​യാ​ദ്: അ​ശ്ര​ദ്ധ​മൂ​ലം യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ഷ്‌​ട​പ്പെ​ട്ട്‌ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ കു​ടു​ങ്ങു​ന്ന​ത് നി​ത്യ​സം​ഭ​വ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും യാ​ത്രാ​രേ​ഖ​ക​ൾ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ജാ​ഗ്ര​ത പു​ല​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ന്നും ദു​ബൈ വ​ഴി റി​യാ​ദി​ലെ​ത്തി​യ ഗു​ജ​റാ​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ നാ​ലം​ഗ കു​ടും​ബം നാ​ലു ദി​വ​സ​മാ​ണ് പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ രേ​ഖ​ക​ൾ ന​ഷ്‌​ട​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് റി​യാ​ദ് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ക​ഴി​യേ​ണ്ടി വ​ന്ന​ത്. ഗു​ജ​റാ​ത്ത് സൂ​റ​ത്ത് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ സാ​ബി​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദും കു​ടും​ബ​വു​മാ​ണ് യാ​ത്രാ​രേ​ഖ​ക​ളും പ​ണ​വും അ​ട​ങ്ങി​യ ബാ​ഗ് ന​ഷ്‌​ട​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യ​ത്.

    റി​യാ​ദി​ൽ വി​മാ​നം ഇ​റ​ങ്ങി എ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ നോ​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് അ​ട​ങ്ങി​യ കൈ​ബാ​ഗ് ന​ഷ്‌​ട​പ്പെ​ട്ട​ത്‌ അ​റി​യു​ന്ന​ത്. ദു​ബൈ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ഉം​റ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ദു​ബൈ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് റി​യാ​ദി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ ക​യ​റും വ​രെ നാ​ലു പാ​സ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും മ​റ്റു രേ​ഖ​ക​ളും അ​ട​ങ്ങി​യ ബാ​ഗ് കൈ​വ​ശം ഉ​ള്ള​താ​യാ​ണ് ഓ​ർ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് സാ​ബി​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. പി​ന്നീ​ട് എ​വി​ടെ വെ​ച്ചാ​ണ് ബാ​ഗ് ന​ഷ്‌​ട​പ്പെ​ട്ട​തെ​ന്ന് അ​റി​യി​ല്ലെ​ന്നും സാ​ബി​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​യാ​സം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി​യ ഒ​രു വി​മാ​ത്താ​വ​ള ഉ​ഗ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രാ​യ ചി​ല​ർ യാ​ത്രാ​രേ​ഖ​ക​ൾ ന​ഷ്‌​ട​പ്പെ​ട്ട് ഇ​വി​ടെ ക​ഴി​യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് റി​യാ​ദി​ലെ സ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ടി​നെ വി​ളി​ച്ച​റി​യി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ഷ​ബീ​റി​നെ​യും കു​ടും​ബ​ത്തെ​യും ക​ണ്ട് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​രാ​ഞ്ഞു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പു​തി​യ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചു. സൗ​ദി​യി​ലെ താ​മ​സ​രേ​ഖ​യാ​യ ഇ​ഖാ​മ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കു​ക സാ​ധ്യ​മ​ല്ലെ​ന്നും പ​ക​രം ഔ​ട്ട്പാ​സി​ന് (താ​ത്കാ​ലി​ക പാ​സ്‌​പ്പോ​ർ​ട്ട്) വേ​ണ്ട ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നും എം​ബ​സി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് ന​ഷ്‌​ട​പ്പെ​ട്ട പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ഉ​ട​മ​ക​ളു​ടെ അ​പേ​ക്ഷ​യും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ളും സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​ത്തി​ലേ​റെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച അ​വ​ധി ദി​ന​മാ​യി​ട്ടും അ​ടി​യ​ന്തി​ര പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തോ​ടെ എം​ബ​സി ഔ​ട്ട് പാ​സ്സ് ന​ൽ​കി. പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ഇ​ല്ലാ​ത്ത​ത് കൊ​ണ്ട് റി​യാ​ദി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങാ​നോ ഉം​റ​ക്കാ​യി യാ​ത്ര തി​രി​ക്കാ​നോ ക​ഴി​യാ​തെ കു​ടും​ബം ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി.

    അ​ശ്ര​ദ്ധ കൊ​ണ്ട് സം​ഭ​വി​ച്ച കു​രു​ക്കി​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ നാ​ലു ദി​വ​സ​വും താ​നും കു​ടും​ബ​വും ദു​രി​ത​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ഭ​ക്ഷ​ണ​വും മ​റ്റു സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളു​മെ​ല്ലാം അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ൽ​കി​യെ​ന്നും സാ​ബി​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. നി​യ​മ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് പാ​സ്സ്പോ​ർ​ട്ടി​ല്ലാ​തെ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ വ​ന്നി​റ​ങ്ങി​യാ​ൽ വി​മാ​നം ക​യ​റി​യ അ​തെ സ്ഥ​ല​ത്തേ​ക്ക് ത​ന്നെ തി​രി​ച്ച​യ​ക്കു​ക​യാ​ണ് പ​തി​വ്. എ​ന്നാ​ൽ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും കാ​ണി​ച്ച ക​നി​വി​ലാ​ണ് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര സാ​ധ്യ​മാ​യ​തെ​ന്ന് സാ​ബി​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​തി​സ​ന്ധി സ​മ​യ​ത്ത് ത​ങ്ങ​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ ഓ​ടി​യെ​ത്തി​യ ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ടി​നോ​ടും മ​റ്റു സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രോ​ടും ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ​ടും ന​ന്ദി​യ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യും സാ​ബി​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.അ​ശ്ര​ദ്ധ​മൂ​ലം പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ഷ്‌​ട​പ്പെ​ട്ട് വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ സ​മാ​ന കേ​സു​ക​ൾ തു​ട​രെ തു​ട​രെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും സ​മാ​ന സം​ഭ​വ​മു​ണ്ടാ​യി. ഇ​ത്ത​രം പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ൽ അ​ക​പ്പെ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ യാ​ത്രാ​രേ​ഖ​ക​ൾ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ​പു​ല​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ശി​ഹാ​ബ് കൊ​ട്ടു​കാ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ഷൈ​ജു പ​ച്ച, ഷി​ജു ബ​ഷീ​ർ എ​ന്നി​വ​രും കു​ടും​ബ​ത്തെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

