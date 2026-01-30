Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    30 Jan 2026 10:17 AM IST
    Updated On
    30 Jan 2026 10:17 AM IST

    ലോക കേരള സഭ; നാല് നവയുഗം പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കും

    ലോക കേരള സഭ; നാല് നവയുഗം പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കും
    എം.​എ. വാ​ഹി​ദ് കാ​ര്യ​റ, മ​ഞ്ജു മ​ണി​കു​ട്ട​ന്‍, ദാ​സ​ൻ രാ​ഘ​വ​ൻ, ഷി​ബു കു​മാ​ർ

    ദ​മ്മാം: തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ന​ട​ക്കു​ന്ന ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​യു​ടെ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ന​വ​യു​ഗം സാം​സ്ക്കാ​രി​ക​വേ​ദി​യെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് നാ​ല് മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തെ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യ ന​വ​യു​ഗ​ത്തി​െൻറ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യാ​ണ് ഈ ​ക്ഷ​ണം വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്എം.​എ. വാ​ഹി​ദ് കാ​ര്യ​റ (ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി), മ​ഞ്ജു മ​ണി​കു​ട്ട​ന്‍ (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്), ദാ​സ​ൻ രാ​ഘ​വ​ൻ (ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി), ഷി​ബു കു​മാ​ർ (കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ.

    സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​രി​െൻറ ഈ ​തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ൽ ന​വ​യു​ഗം കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ണ​സ​മ​യ​വും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന വി​വി​ധ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​രി​െൻറ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി കൂ​ട്ടാ​യി പ​രി​ശ്ര​മി​ക്കു​മെ​ന്നും കേ​ന്ദ്ര​ക​മ്മി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS: gulf news Saudi Arabia gulf news malayalam
    News Summary - Loka Kerala Sabha; Four New Age representatives will participate
