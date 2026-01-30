ലോക കേരള സഭ; നാല് നവയുഗം പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കും

ലോക കേരള സഭ; നാല് നവയുഗം പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കുംtext_fields
ദമ്മാം: തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന ലോക കേരള സഭയുടെ സമ്മേളനത്തിൽ നവയുഗം സാംസ്ക്കാരികവേദിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് നാല് മുതിർന്ന നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കും. പ്രവാസ ലോകത്തെ സജീവ സാന്നിധ്യമായ നവയുഗത്തിെൻറ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരമായാണ് ഈ ക്ഷണം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്എം.എ. വാഹിദ് കാര്യറ (ജനറല് സെക്രട്ടറി), മഞ്ജു മണികുട്ടന് (വൈസ് പ്രസിഡൻറ്), ദാസൻ രാഘവൻ (രക്ഷാധികാരി), ഷിബു കുമാർ (കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി അംഗം) എന്നിവരാണ് പ്രതിനിധികൾ.
സംസ്ഥാന സർക്കാരിെൻറ ഈ തീരുമാനത്തിൽ നവയുഗം കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. സമ്മേളനത്തിൽ പൂർണസമയവും പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രതിനിധികൾ, പ്രവാസികൾ നേരിടുന്ന വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ സർക്കാരിെൻറ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനും പരിഹാരങ്ങൾക്കായി കൂട്ടായി പരിശ്രമിക്കുമെന്നും കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു.
