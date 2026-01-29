Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 11:14 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 11:14 AM IST

    ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ: ന​വ​കേ​ര​ള നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലെ പ്ര​വാ​സി ക​രു​ത്ത്

    ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ: ന​വ​കേ​ര​ള നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലെ പ്ര​വാ​സി ക​രു​ത്ത്
    ഡോ. ​ഷി​ബു തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം

    ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി, ജി​ദ്ദ ന​വോ​ദ​യ

    (ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭാം​ഗം)

    ലോ​ക​ത്തി​​ന്റെ വി​വി​ധ കോ​ണു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വാ​സം ന​യി​ക്കു​ന്ന മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളും പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളും ഒ​രേ ബി​ന്ദു​വി​ൽ സം​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന വേ​ദി​യാ​ണ് ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ. ഇ​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന അ​ഞ്ചാം ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ​യി​ൽ ജി​ദ്ദ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ത്യ​ന്തം അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ ഒ​ന്നാ​യി ഞാ​ൻ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്നു. കേ​ര​ള​ത്തി​​ന്റെ വി​ക​സ​ന ഭൂ​പ​ട​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ വെ​റും പ​ണ​മ​യ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ന​യ​രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കേ​ണ്ട നി​ർ​ണാ​യ​ക ശ​ക്തി​യാ​ണെ​ന്ന ബോ​ധ്യ​മാ​ണ് ഈ ​സ​ഭ​യെ പ്ര​സ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    തൊ​ഴി​ൽ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, നി​ക്ഷേ​പം, സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ, സാം​സ്കാ​രി​ക സം​ര​ക്ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​രി​ലേ​ക്ക് നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ഈ ​വേ​ദി​ക്ക് സാ​ധി​ക്കു​ന്നു. കേ​വ​ല​മൊ​രു സ​മ്മേ​ള​നം എ​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റം, ലോ​ക​മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ കേ​ര​ള​ത്തി​​ന്റെ ന​വ​നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ‘ഗ്ലോ​ബ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം’​ആ​ണി​ത്. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യി ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്താ​നും മി​ക​ച്ച പ്ര​വാ​സ മാ​തൃ​ക​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​നും ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഈ ​അ​വ​സ​രം കേ​ര​ള​ത്തി​​ന്റെ ഭാ​വി വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് ആ​ഗോ​ള കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട് ന​ൽ​കു​ന്നു.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വും നി​യ​മ​പ​ര​വു​മാ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം നി​ര​വ​ധി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ സ​ഭ​യു​ടെ സ​ജീ​വ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി നി​ക്ഷേ​പം എ​ങ്ങ​നെ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യി വി​നി​യോ​ഗി​ക്കാം, തി​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​വും പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ, പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്തെ പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​യു​ടെ​യും വ​നി​ത​ക​ളു​ടെ​യും പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും, ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും പ​ട​ർ​ന്നു കി​ട​ക്കു​ന്ന മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക ത​നി​മ നി​ല​നി​ർ​ത്ത​ൽ, പ്ര​വാ​സി കു​ടും​ബ സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ ആ ​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ​യി​ൽ ഉ​രു​ത്തി​രി​ഞ്ഞ നി​ർ​ദേ​ശ​മാ​യി​രു​ന്നു ‘പ്ര​വാ​സി കു​ടും​ബ സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി’. അ​ഞ്ചാം സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ണ്ണാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പാ​യി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. പ്ര​വാ​സി​യു​ടെ അ​സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലും അ​വ​​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് സു​ര​ക്ഷ​യും ക​രു​ത​ലും ന​ൽ​കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ സ​ഭ​യു​ടെ ഫ​ല​പ്രാ​പ്തി​ക്ക് തെ​ളി​വാ​ണ്. ആ​ഗോ​ള മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹം പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ശ​ബ്​​ദം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി കേ​ൾ​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഈ ​വേ​ദി, കേ​ര​ള​ത്തെ ഒ​രു ആ​ഗോ​ള മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റ്റു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ‘പു​റം കേ​ര​ള​ത്തി​​ന്റെ’​യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ ശ​ബ്​​ദ​മാ​യി ഈ ​സ​മ്മേ​ള​നം മാ​റു​മെ​ന്നും കേ​ര​ള​ത്തോ​ടു​ള്ള ന​മ്മു​ടെ ആ​ത്മ​ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ദൃ​ഢ​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ലൂ​ടെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന ന​യ​ങ്ങ​ൾ ലോ​ക​മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ഗു​ണ​പ​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാം.

