Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 8:49 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 8:49 AM IST

    ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം

    ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം
    റി​യാ​ദ്​ കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ‘സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി

    ലോ​ഗോ’ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്​​ത​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: 25 വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന റി​യാ​ദി​ലെ കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​യു​ടെ സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കു​ന്ന​തി​െൻറ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ‘സി​ൽ​വ​ർ ജൂ​ബി​ലി ലോ​ഗോ’ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    ബ​ത്ഹ ലൂ​ഹ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സെ​ബി​ൻ ഇ​ക്ബാ​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. 2001 ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന് റി​യാ​ദ്​ കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി പു​രോ​ഗ​മ​ന ആ​ശ​യ​ക്ക​രാ​യ ചെ​റു​പ്പ​ക്കാ​രു​ടെ മു​ൻ​കൈ​യ്യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​ണ്​ കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി.

    ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​പി.​എം. സാ​ദി​ഖും പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ സെ​ബി​ൻ ഇ​ഖ്ബാ​ലും ചേ​ർ​ന്ന് ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​വ​ർ​ഷം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് സം​ഘ​ട​ന രൂ​പം ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി പ​ബ്ലി​സി​റ്റി ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സി​ജി​ൻ കൂ​വ​ള്ളൂ​രാ​ണ് ലോ​ഗോ ഡി​സൈ​ൻ ചെ​യ്ത​ത്. ട്ര​ഷ​റ​ർ ജോ​സ​ഫ് ഷാ​ജി, കു​ടും​ബ​വേ​ദി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സീ​ബ കൂ​വോ​ട്, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ ക​ണ്ട​ന്തോ​ർ, ഷ​മീ​ർ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ, ഫി​റോ​ഷ് ത​യ്യി​ൽ, ച​ന്ദ്ര​ൻ തെ​രു​വ​ത്ത്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​രാ​യ, ഗ​ഫൂ​ർ ആ​ന​മ​ങ്ങാ​ട്, ര​ജീ​ഷ് പി​ണ​റാ​യി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ സു​നി​ൽ​കു​മാ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷാ​ജി റ​സാ​ഖ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

