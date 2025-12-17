Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    17 Dec 2025 10:32 AM IST
    Updated On
    17 Dec 2025 10:32 AM IST

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം: യാം​ബു യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക​മ്മി​റ്റി വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷം

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം: യാം​ബു യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക​മ്മി​റ്റി വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷം
    യു.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ജ​യം യാം​ബു യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക​മ്മി​റ്റി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    യാം​ബു: കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​വി​ജ​യം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് യാം​ബു യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക​മ്മി​റ്റി പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.യാം​ബു ടൗ​ൺ റെ​യി​ൻ​ബോ ബ​സാ​ർ പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഇ​ൻ​കാ​സ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ​ങ്ക​ർ എ​ള​ങ്കൂ​ർ, കെ.​എം.​സി.​സി യാം​ബു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​യ്യൂ​ബ് എ​ട​രി​ക്കോ​ട്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​യാ​സ് പു​ത്തൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ 'യു.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ജ​യാ​ഘോ​ഷം യാം​ബു' എ​ന്നെ​ഴു​തി​യ കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    കെ.​എം.​സി.​സി യാം​ബു സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം പു​ഴ​ക്കാ​ട്ടി​രി, ശ​ങ്ക​ർ എ​ള​ങ്കൂ​ർ, ഒ.​ഐ.​സി.​സി ജി​ദ്ദ റീ​ജ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്‌​ക​ർ വ​ണ്ടൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം സ്വീ​ക​രി​ച്ച വ​ർ​ഗീ​യ ധ്രു​വീ​ക​ര​ണ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ മ​തേ​ത​ര ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ സ​മൂ​ഹം പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​തി​ന്റെ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ല​മെ​ന്നും ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം നെ​റി​കേ​ടു​ക​ൾ ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ അ​തി​നെ​തി​രെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി​യ ശ​ക്ത​മാ​യ താ​ക്കീ​താ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ വ​ൻ വി​ജ​യ​മെ​ന്നും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​ബ്ദു​റ​ഹീം ക​രു​വ​ന്തി​രു​ത്തി, ഷ​ഫീ​ഖ് മ​ഞ്ചേ​രി, അ​ർ​ഷ​ദ് പു​ളി​ക്ക​ൽ, ഫ​സ​ൽ മ​മ്പാ​ട്, അ​ലി​യാ​ർ മ​ണ്ണൂ​ർ, അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് ന​മ്പ്രം, അ​ബ്ദു​ന്നാ​സ​ർ കു​റു​ക​ത്താ​ണി, ശ​മീ​ൽ മ​മ്പാ​ട്, മ​ൻ​സൂ​ർ ഒ​ഴു​കൂ​ർ, ഹ​നീ​ഫ തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ക​ല്ലി​ൽ, ബ​ഷീ​ർ താ​നൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    News Summary - Local body election results: Yambu UDF committee declares victory
