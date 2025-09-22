Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_right...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 9:32 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 9:32 AM IST

    ‘മാ​തൃ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​നം'; ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ത​ത്സ​മ​യ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ റി​യാ​ദി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ‘മാ​തൃ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​നം; ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ത​ത്സ​മ​യ പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ റി​യാ​ദി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    സൗ​ദി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ സൈ​നി​ക പ​രേ​ഡ് (ഫ​യ​ൽ ചി​ത്രം) 

    റി​യാ​ദ്: 95ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സൗ​ദി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം ജ​ന​റ​ൽ എ​ന്റ​ർ​ടെ​യി​ൻ​മെ​ന്റ് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് 'പ്രൈ​ഡ് ഓ​ഫ് ദി ​നേ​ഷ​ൻ' (രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്റെ അ​ഭി​മാ​നം) എ​ന്ന​പേ​രി​ൽ ത​ത്സ​മ​യ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ന്നും നാ​ളെ​യു​മാ​യി (തി​ങ്ക​ൾ, ചൊ​വ്വ) റി​യാ​ദി​ലെ ബാ​ൻ​ബ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ത്താ​ണ് ത​ത്സ​മ​യ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ക.

    സൗ​ദി വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കി​നെ ഈ ​ദേ​ശീ​യ പ​രി​പാ​ടി ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. സ​ർ​ഗാ​ത്മ​ക​വും ക​ലാ​പ​ര​വും സൈ​നി​ക​വു​മാ​യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തോ​ടും രാ​ഷ്ട്ര​ത്തോ​ടു​മു​ള്ള കൂ​റും അ​ഭി​മാ​ന​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു സ​മ​ഗ്ര പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഇ​തി​ലു​ണ്ടാ​കും. ‘അ​ബ്ഷി​ർ’ പോ​ലു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ട്രാ​ഫി​ക് സു​ര​ക്ഷ, സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ, സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ബോ​ധ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രി​ക്കും. ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും രാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന് വി​വി​ധ സൈ​നി​ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ത്സ​മ​യ സൈ​നി​ക പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും. സു​ര​ക്ഷ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സി​ന്റെ ത​ത്സ​മ​യ അ​വ​ത​ര​ണ​ങ്ങ​ളും അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സു​ര​ക്ഷ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളു​ടെ പ്ര​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. സൈ​നി​ക ഓ​ർ​ക്ക​സ്ട്ര​യു​ടെ സം​ഗീ​ത​വും ഇ​തി​ന് അ​ക​മ്പ​ടി സേ​വി​ക്കും.

    രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തി​ന് റി​യാ​ദി​ന്റെ ആ​കാ​ശ​ത്ത് രാ​ജ്യ​സ്നേ​ഹം തു​ളു​മ്പു​ന്ന സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട് അ​ര​ങ്ങേ​റും. നേ​തൃ​ത്വ​വും ജ​ന​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഐ​ക്യം പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രി​ക്കും.

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് സൈ​നി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ത്സ​മ​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, ലൈ​വ് ഷൂ​ട്ടി​ങ്, വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​ക ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത് ഒ​രു സാ​ധാ​ര​ണ സൈ​നി​ക പ​രേ​ഡ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് സൗ​ദി​യി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സൈ​നി​ക നാ​ട​ക​വും സം​ഗീ​ത​വും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ച നൂ​ത​ന​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsRiyadhsaudi national dayMinistry of InteriorSaudi Arabia News
    News Summary - Live Programmes by the Ministry of Interior in Riyadh
    Similar News
    Next Story
    X