Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 1:52 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 1:52 PM IST

    സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ്: അ​നാ​ക്കി​ഷ് സെ​ക്ട​ർ ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ്: അ​നാ​ക്കി​ഷ് സെ​ക്ട​ർ ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    ജി​ദ്ദ നോ​ർ​ത്ത് സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​നാ​ക്കി​ഷ് സെ​ക്ട​ർ ട്രോ​ഫി​യു​മാ​യി

    ജി​ദ്ദ: നോ​ർ​ത്ത് സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ൽ അ​നാ​ക്കി​ഷ് സെ​ക്ട​ർ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. അ​ഞ്ചു സെ​ക്ട​റു​ക​ൾ ത​മ്മി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ച്ച സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ൽ 84 ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 500ഓ​ളം പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    11 വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ 149 പോ​യ​ന്റ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യാ​ണ് അ​നാ​ക്കി​ഷ് സെ​ക്ട​ർ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ​ത്. 121 പോ​യ​ന്റ് നേ​ടി ഹി​റാ സെ​ക്ട​ർ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും 97 പോ​യ​ന്റ് നേ​ടി സാ​മി​ർ സെ​ക്ട​ർ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി.

    ഹം​ദാ​നി​യ സെ​ക്ട​റി​ലെ ഷാ​ഫി കാ​ലാ​പ്ര​തി​ഭ​യാ​യും അ​നാ​ക്കി​ഷ് സെ​ക്ട​റി​ലെ ഇ​ഹ്‌​സാ​ൻ അ​ഹ്മ​ദ് ന​വാ​സി​നെ സ​ർ​ഗ​പ്ര​തി​ഭ​യാ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. കാ​മ്പ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​ഹ്ദാ​ബ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ 77 പോ​യ​ന്റ് നേ​ടി ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. മ​ഹ​ദ് അ​ൽ​ഉ​ലൂം ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും നോ​വ​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. നോ​വ​ൽ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ളി​ലെ അ​ഹ്‌​സാ​ൻ അ​ന​സി​നെ ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ​യാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ഗേ​ൾ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഹി​റാ സെ​ക്ട​റി​ലെ മു​ഫീ​ദ ജി​ബി​നെ സ​ർ​ഗ പ്ര​തി​ഭ​യാ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. മു​ജീ​ബ് എ.​ആ​ർ ന​ഗ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഫ​സ​ൽ ഇ​ർ​ഫാ​നി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സ​ഈ​ദ് സ​ഖാ​ഫി പ്രാ​ർ​ത്ഥ​ന ന​ട​ത്തി. ഫ​സ​ൽ ഇ​ർ​ഫാ​നി സ്വാ​ഗ​ത​വും സ​ലിം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സം​ഗ​മം എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും ജേ​ണ​ലി​സ്റ്റു​മാ​യ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് തൂ​ണേ​രി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ആ​ർ.​എ​സ്.​സി ജി​ദ്ദ നോ​ർ​ത്ത് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ് സ​ഖാ​ഫി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​പി മു​സ്ത​ഫ, ലാ​ലു വേ​ങ്ങൂ​ർ, അ​സ്ഹ​ബ് വ​ർ​ക്ക​ല, ഐ.​സി.​എ​ഫ് ജി​ദ്ദ റീ​ജ്യ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദീ​ൻ ത​ങ്ങ​ൾ, ആ​ർ.​എ​സ്.​സി സൗ​ദി വെ​സ്റ്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​ഫീ​ഖ് കൂ​ട്ടാ​യി, ജി​ദ്ദ മ​ർ​ക​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ന്നാ​സ​ർ അ​ൻ​വ​രി, ക​ബീ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ സി​ദ്ദീ​ഖ് ഫാ​ദി​ലി സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷാ​ഫി ബി​ൻ ശാ​ദു​ലി കീ​നോ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു.

    X